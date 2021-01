GF Vip, Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa Ruta, ma il pubblico insorge: “Vergognati” (VIDEO)

GF Vip 5, Signorini parla della crisi di nervi di Maria Teresa Ruta

Alfonso Signorini ha iniziato il nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip su Canale 5 parlando di quello che è accaduto in settimana. Ovviamente, il conduttore si è concentrato principalmente sulla crisi di nervi che ha avuto Maria Teresa Ruta.

Fin qui, nulla di anomalo, infatti è da scaletta che in ogni puntata vengono mostrate ai coinquilini e al pubblico in casa le fasi salienti dei sette giorni che i concorrenti hanno trascorso nell’appartamento più spiato d’Italia. Ma quello che è accaduto immediatamente dopo la clip dello sfogo della madre di Guenda Goria, però, non è piaciuto per niente ai telespettatori del reality show e al popolo del web. (Continua dopo il video)

Il conduttore del GF Vip 5 imita il grido di Maria Teresa Ruta: è polemica

Nello specifico, Alfonso Signorini ha imitato una parte dello sfogo di Maria teresa Ruta gridando come un forsennato all’interno dello studio del Grande Fratello Vip 5. Il direttore del magazine Chi ha ripetuto più volte la parola ‘basta’ con lo stesso tono dell’inquilina della casa di Cinecittà.

Sul web e sui vari social network, l’imitazione del giornalista non ha riscosso nessun consensi, anzi, ha suscitato molto sdegno anche da parte di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Ad esempio Emma Marrone, Ambra Angiolini e Giulia De Lellis. (Continua dopo la foto)

La rabbia del popolo del web su Alfonso Signorini

Sui vari social network, ma in particolare su Twitter, si è scatenata una valanga di commenti contro Alfonso Signorini e il gesto che ha fatto al Grande Fratello Vip 5 davanti a milioni di telespettatori. Per tale ragione in molti hanno scritto. “Ho visto veramente Signorini scimmiottare il crollo nervoso di una donna di sessant’anni? No dai forse sono io, non può essere vero”.

Ma anche: “Patetica imitazione di Signorini, vergognosa”. In tantissimi hanno giudicato il gesto del direttore del magazine Chi fuori luogo, ma soprattutto di cattivo gusto nei confronti di una donna, Maria Teresa Ruta, in un momento di profonda fragilità.