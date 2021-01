Tommaso Zorzi dopo la diretta del GF Vip ha una forte crisi nervosa e vomita (VIDEO)

Signorini comunica ai gieffini un ennesimo prolungamento del GF Vip 5

In tarda serata, Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 un ulteriore prolungamento del programma. Tuttavia, il conduttore non ha svelato la data esatta della finale che, tranne imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe disputarsi venerdì 26 febbraio 2021. Come era prevedibile, tale notizia ha scioccato i gieffini.

Durante la pubblicità, ad esempio, Dayane Mello ha svelato agli altri concorrenti dello spoiler sulla finale programmata per il 26 febbraio. Tommaso Zorzi non l’ha presa bene ed ha dichiarato di essere pronto ad abbandonare la lo show nel caso il reality fosse stato prolungato fino a fine febbraio. (Continua dopo il video)

Dayane spilla a Tommaso della finale il 26 febbraio durante la pubblicità. Lui non la prende bene #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/F6G3BwxVJx — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 18, 2021

Tommaso Zorzi ha una crisi e rimette in bagno

Quando Alfonso Signorini ha ufficializzato l’indiscrezione della finallissima del Grande Fratello Vip 5 posticipata, Tommaso Zorzi è andato in crisi. Dopo la lunga diretta su Canale, il rampollo meneghino si è sfogato in casa dicendo di non poter reggere un nuovo allungamento del reality show di Canale 5.

“Io non ce la faccio davvero. Non possono darti delle date e poi ti portano via per due volte la finale così”, è sbottato l’influencer milanese. Immediatamente dopo, il 25enne ha avuto una forte crisi nervosa, di conseguenza si è chiuso in bagno e ha vomitato. Per fortuna, intorno a lui Zorzi aveva tutti i coinquilini, che l’hanno supportato. (Continua dopo il video)

La rabbia del popolo del web al prolungamento del GF Vip 5

Giorni fa, prima della diretta del lunedì, sul web si era aperta una petizione per far chiudere prima la quinta edizione del Grande Fratello Vip. In pratica, gli internauti e i telespettatori del reality show di Canale 5 non vogliono che i concorrenti vengano spremuti ancora di più solo per far compagnia agli italiani che sono a casa.

Un’iniziativa che è stata appoggiata da tanti ma che alla fine non è servita a nulla, il GF Vip 5 dovrebbe chiudere i battenti il prossimo 26 febbraio 2021, anche se ad oggi Alfonso Signorini non ha dato la data esatta ai concorrenti.

Il modo in cui corre subito verso il bagno quando capisce mi spezza il cuore..🥺#TZVIP pic.twitter.com/BMeMU0QDWH — тraѕн qυeen 🍵 || cancro aѕcendenтe eѕaυrιтa ♋️ (@Ilovetrashh) January 19, 2021