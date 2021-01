Giulio Pretelli commenta sui social quanto accaduto al GF Vip: “Momento più brutto della mia vita” (FOTO)

Nella puntata di ieri del GF Vip si è verificato un episodio davvero inaspettato che ha coinvolto Giulio Pretelli e il conduttore Alfonso Signorini. Quest’ultimo, infatti, dopo che l’ospite ha accusato alcuni giornalisti di aver ricamato sulle dichiarazioni fatte da lui e da sua madre, ha sbottato contro il giovane.

La reazione del fratello del coinquilino è stata inaspettata, in quanto è scoppiato in lacrime. Molti telespettatori, però, non hanno affatto apprezzato l’accanimento del conduttore verso un ragazzo così giovane, pertanto, hanno mandato messaggi di supporto al diretto interessato. Vediamo come ha reagito lui.

Il commento di Giulio Pretelli dopo il GF Vip

Dopo quanto accaduto ieri al GF Vip, Giulio Pretelli ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha espresso il suo punto di vista in merito. Il giovane ha detto di essere profondamente dispiaciuto per tutto quello che è accaduto. Forse, a causa della sua giovane età, ha commesso degli errori per colpa dell’ingenuità e si è lasciato scappare frasi che avrebbe potuto evitare di dire. La cosa che maggiormente lo ha ferito, però, è stato vedere suo fratello stare cos’ male per tutta questa situazione.

Per tale ragione, il giovane ha ammesso le sue colpe ed ha detto che la cosa più importante è l'amore di suo fratello. Ieri i due si sono potuti guardare negli occhi ed hanno compreso il valore del loro legame. In virtù di questo, è alquanto implicito il fatto che il protagonista adotterà una linea parecchio diversa rispetto al solito.

Le accuse contro Alfonso Signorini

Giulio Pretelli ci ha tenuto a ringraziare tutte quelle persone che, dopo la sua apparizione al GF Vip, gli hanno mandato messaggi di supporto e conforto. Lui stesso ci ha tenuto a specificare che questo sembra essere il periodo più brutto e duro di tutta la sua vita, pertanto, apprezza moltissimo l’appoggio dei fan. Ad ogni modo, dopo la sfuriata, Alfonso Signorini è stato preso d’assalto dagli utenti del web.

In molti hanno reputato il suo atteggiamento davvero esagerato ed inopportuno verso un ragazzo così poco abituato al mondo dello spettacolo. Inoltre, il conduttore pare abbia commesso anche un’altra gaffe poco gradita dal pubblico. Si tratta del momento in cui ha imitato la crisi isterica di Maria Teresa Ruta, gesto che è stato reputato davvero di basso livello.