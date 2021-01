Temptation Island, Alberto e Speranza si sposano: le immagini della sfarzosa proposta (FOTO)

Vi ricordate di Alberto e Speranza, coppia conosciuta per aver partecipato l’anno scorso a Temptation Island? I due hanno fatto molto discutere a causa dei comportamenti errati e reiterati da parte del cavaliere.

La donna, però, non è mai riuscita ad odiarlo e ad allontanarlo dalla sua vita, malgrado tutto quello che lui le avesse fatto. Ebbene, a distanza di qualche mese, è sopraggiunta anche la proposta di matrimonio, fatta in un modo piuttosto eccentrico, vediamo cosa è successo.

La proposta di matrimonio di Alberto a Speranza

In queste ore, Speranza Capasso ha informato tutti i fan che l’hanno seguita a Temptation Island che Alberto le ha chiesto di sposarla. Si è trattato di una proposta in pompa magna, con tanto di luci, scritte e, naturalmente, anello. Il momento è stato immortalato da alcuni amici della coppia, i quali hanno provveduto a rendere virali le clip e le foto attraverso i loro social. Alberto ha invitato la sua dama in un luogo speciale per loro e lo ha decorato per l’occasione.

Nello specifico, ha aggiunto una pioggia di luci colorate e una scritta enorme con la quale ha chiesto alla sua donna se volesse convolare a nozze con lui. Entrambi erano vestiti in modo molto elegante e Speranza è rimasta assolutamente senza parole. Ad un certo punto, poi, Maritato si è inginocchiato ed ha mostrato alla dama l’anello acquistato per lei per l’occasione. Lei è scoppiata in lacrime ed ha accettato. (Continua dopo la foto)

I fan di Temptation Island non apprezzano

Dopo un po’ di ore, Speranza ha voluto commentare con i fan la decisone di accettare di sposare Alberto dopo tutto quello che è accaduto a Temptation Island. In molti, infatti, non hanno affatto apprezzato il comportamento della protagonista, in quanto rappresenterebbe il classico prototipo di donna zerbino, disposta ad accettare di tutto dal suo uomo. Ad ogni modo, la Capasso ha deciso di andare oltre a tutte queste insinuazioni e accuse.

La dama, infatti, ci ha tenuto semplicemente a dire che l’amore vince su tutto, per tale ragione, è felicissima che il suo compagno abbia, probabilmente, capito i suoi errori ed abbia deciso di rimediare. Fiera e gioiosa, infatti, Speranza ha mostrato a tutti i suoi fan anche l’anello che il suo fidanzato le ha acquistato per chiederle la mano.