Pierpaolo Pretelli si sfoga nella notte: “Mio fratello ha mentito, ecco cosa gli ho detto prima di entrare al GF Vip” (VIDEO)

Confronto tra i fratelli Pretelli al Grande Fratello Vip 5

Lunedì sera, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha confessato a Pierpaolo Pretelli che suo fratello Giulio ha fatto il giro dei programmi televisivi Mediaset e dei settimanali per parlare di lui e della sua esperienza all’interno della casa di Cinecittà.

Durante l’incontro con il congiunto, il 30enne lucano lo ha rimproverato davanti a tutti dicendo che prima di far parte del reality show aveva fatto promettere a tutta la famiglia di non intromettersi sul suo percorso. A quel punto il 20enne ha replicato così: “Non è vero, l’hai fatto giurare solo a mamma e papà“.

L’ex Velino di Striscia la Notizia dice che il fratello ha mentito

Nel cuore della notte, al Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli si è sfogato con Andrea Zenga ed ha criticato nuovamente i comportamenti di Giulio. “Mio fratello ha mentito, non è vero che ho detto solo ai miei genitori di non intervenire. L’ho detto anche a lui. Ma poi ha detto che l’intervista che hanno fatto vedere era di un mese fa”.

L’ex Velino di Striscia la Notizia ha detto che il GF Vip è la sua unica opportunità facendo presente agli altri com’è la sua situazione. “La mia famiglia è tutto, ma avevo chiesto loro di stare lontani”, ha tuonato la nuova fiamma di Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli deluso dal fratello minore Giulio

Dopo la diretta del lunedì, Pierpaolo Pretelli ha avuto un duro sfogo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il 30enne lucano ha detto anche: “Ci tenevo a fare questa cosa bene. Mio fratello mi ha visto piangere dalla stanchezza del lavoro, ne ho fatti diversi insieme. Se aveva bisogno di soldi lui glieli avrei dati io dopo il GF Vip, ma le ospitate no, non doveva farle. Capisco che è una sorta di lavoro. Lui lavora per 1.000€ al mese e queste apparizioni gli permettono di avere dei soldini in più, ma ripeto che preferisco darglieli io. Spero che adesso si fermi e non vada più. Mi auguro che abbia capito tutto”, ha concluso il gieffino.