Stefania Orlando smentisce le parole di Andrea Roncato: “Matrimonio finito per tradimenti e droga” (VIDEO)

Domenica sera nella prima puntata del 2021 di Live Non è la D’Urso la padrona di casa ha ospitato Andrea Roncato. Il noto attore ha parlato dei problemi matrimoniali con Stefania Orlando, con cui è stato sposato solo per due anni. Il professionista inizialmente ha tirato in ballo un presunto tradimento dell’ex moglie dicendo: “Certo che c’era un problema, perché lei aveva un altro, un grosso problema“.

A distanza di qualche ora però, sul web è tornata a galla una vecchia intervista di Verissimo in cui Andrea ha dato una versione completamente differente della fine della sua relazione sentimentale con l’ex conduttrice Rai.

Una vecchia intervista a Verissimo dove l’attore dice l’opposto

Qualche tempo fa Andrea Roncato è stato ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. In quell’occasione, l’attore disse che l’attuale gieffina Stefania le vuole bene e il suo fidanzato, ora marito, lo adora.

“Quando siamo tutti insieme lui sta sempre con me. Quando io ho una fidanzata Stefania mi consiglia. Il mio matrimonio è finito per la droga? Sì, io in quegli anni ho fatto degli errori, poi ho detto basta e ho fatto campagne contro la droga. Ne ho fatto uso per poco tempo, uscivo con amici che lo facevano e mi lasciato tentare. Il matrimonio è andato in crisi perché uscivo, la notte stavo in giro e poi non ero tanto fedele. Io negavo fino alla morte, ma con Stefania Orlando era impossibile non farsi beccare”, aveva detto l’attore nel programma del sabato pomeriggio di Canale 5. (Continua dopo il video)

Ecco l’intervista di R0ncat0 a Verissimo in cui lui stesso dichiara che il matrimonio con Stefy è finito perché LUI non le era stato fedele e perché faceva uso di cocaina con gli amici. BASTA DIFFAMAZIONI SU STEFANIA#sovip #tzvip pic.twitter.com/V8F9ky3jRQ — Stefania con la SSSSS 🐍🐍🐍 (@stefyorlandobot) January 18, 2021

Le dichiarazioni di Stefania Orlando e Rita Dalla Chiesa

Le dichiarazioni di Andrea Roncato sono state successivamente confermate da Stefania Orlando, che sempre a Verissimo qualche anno fa ha detto: “Andrea è una persona molto buona, generosa, un po’ malinconica, ma anche divertente. Il difetto? Non è fedele. Durante il matrimonio ho sofferto perché lui mi nascondeva delle cose. Ho vissuto la fine del matrimonio come un fallimento, abbiamo sofferto”.

La gieffina disse anche che il problema della cocaina è stato il problema principale del loro rapporto. Materialmente è stata lei ad andare via da casa. In quell’occasione la donna ha pianto molto, ma aveva deciso così per il bene di entrambi. “Ci siamo molto amati, ma continuiamo a volerci tanto bene“, concluse la conduttrice. Anche Rita Dalla Chiesa ha voluto dire la sua dopo la replica della Orlando alle parole di Roncato e della droga: “La verità fa male dirla. Ma la conosciamo tutti amica mia. Vai avanti col tuo bel sorriso“.