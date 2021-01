Andrea Zelletta sbotta contro gli autori del GF Vip: “Siamo umani, diteci la ca**o di verità, basta” (VIDEO)

I protagonisti del GF Vip, ieri sera hanno appreso che il reality non si fermerà l’8 febbraio, ma si protrarrà ancora per un po’. Tale notizia, tuttavia, ha generato un po’ di malumori tra i vipponi, Andrea Zelletta, ad esempio, ha sbottato contro gli autori del programma.

L’ex tronista di Uomini e Donne si è innervosito perché i membri del cast hanno continuato a tenergli nascosta la verità inerente il prolungamento. Per tale motivo, ha avuto uno sfogo nella notte contro alcuni di loro.

Lo sfogo di Andrea Zelletta contro gli autori

Andrea Zelletta è stato tra i concorrenti maggiormente toccati dal prolungamento del GF Vip, per tale ragione ha avuto uno sfogo contro gli autori. Il giovane, dopo la puntata, si è confrontato con Samantha De Grenet e ci è andato giù molto pesante contro alcuni membri del cast. Nel dettaglio, il giovane ha accusato gli autori di aver preso in giro i concorrenti. Ogni volta che un vip ha chiesto se effettivamente le luci si sarebbero spinte l’8 febbraio, nessuno del cast ha mai risposto o, comunque, si è comportato in modo molto vago.

Zelletta, dunque, ha detto in modo nervoso che i concorrenti sono delle persone umane, pertanto, meritano di sapere la “ca**o di verità”. In questo momento, infatti, in molti si sentono presi in giro in quanto si sta cercando in ogni modo di indorare la pillola in merito al prolungamento del reality show. A quel punto, però, è intervenuta Samantha, la quale ci ha tenuto a spezzare una lancia in favore del cast. (Continua dopo il video)

L’intervento di Samantha e la crisi di Tommaso

La donna, infatti, ha detto ad Andrea Zelletta che gli autori non erano autorizzati a rivelare in anticipo quando si sarebbe concluso il programma. Questa era una comunicazione che avrebbe dovuto fare il conduttore in diretta, pertanto, loro non hanno colpe di questo. L’ex tronista, però, non è sembrato molto d’accordo con la spiegazione della coinquilina, sta di fatto che ha continuato a ripetere di sentirsi preso in giro da coloro con i quali ha parlato durante tutti i suoi confessionali.

Altro inquilino fortemente provato da questa notizia è stato Tommaso Zorzi. Il ragazzo, infatti, è apparso sconvolto durante la puntata e, una volta chiuso il collegamento con signorini, l’influencer è corso in bagno per vomitare. La sua reazione ha preoccupato tutti i suoi compagni d’avventura.