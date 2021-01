Barbara D’Urso, il compenso agli ospiti dei suoi programmi: le parole della conduttrice

La conduttrice Mediaset ha rivelato attraverso alcuni commenti sui social alcune curiosità su alcuni dei suoi ospiti. Ecco di che cosa si tratta

Barbara D’Urso: quanto vengono pagati i suoi ospiti?

Barbara D’Urso è la conduttrice che si vede di più in onda su Canale 5, insieme a Maria De Filippi. Carmelita conduce Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e per due anni ha anche condotto il Grande Fratello. Praticamente la vediamo in onda tutti i giorni tranne il sabato e in molti le riconoscono la sua tenacia e la sua dedizione al lavoro. Ma c’è sempre molta curiosità per gli ospiti delle sue trasmissioni: quanto vengono pagati?

L’anno scorso ci sono state molte polemiche a riguardo, come sempre e come per ogni programma. Capita che gli ospiti vengano pagati troppo secondo l’opinione comune. Sappiamo che gli opinionisti ricevono qualcosa a puntata, che sia 500, 1000 o più euro in base al curriculum della persona. Ma Barbara D’Urso in persona ha rivelato qualcosa a riguardo proprio in queste ore.

Barbara D’Urso rivela: ‘Molti dei miei ospiti…

Capita spesso di vedere nei programmi di Barbara D’Urso persone che lei conosce molto bene e con le quali si frequenta anche in privato al di fuori delle telecamere. Spesso sentiamo la conduttrice dire che va a cena, che si scambia telefonate molto lunghe, che addirittura trascorre le vacanze con questi ospiti.

Ebbene, su Twitter c’è stato chi ha fatto molta ironia su questo fatto ma Barbara ha risposto in modo inaspettato: “Molti vengono in onda da me gratuitamente o solo per amicizia“. Dunque, molti ospiti che vediamo in trasmissione non percepiscono nulla.

Ma non solo. Ovviamente le sue parole hanno innescato una serie di altri commenti, critiche e quant’altro. Come è possibile, ad esempio, che lei conosca quasi tutti? Ebbene, la conduttrice non si è tirata indietro e ha anche voluto fare una battuta: “Conosco così tanta gente perchè ho un sacco di anni, per fortuna“.

Insomma, Barbara D’Urso non ha voluto entrare in merito ai compensi dei super ospiti, ma ha rivelato che quelli che conosce bene spesso accettano di andare da lei per un’intervista anche solo per farle un piacere senza percepire un compenso. Sicuramente questa cosa sarà vista con un po’ di diffidenza, voi che cosa ne pensate?