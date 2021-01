Avanti un altro, lutto per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: “Non so dove sei adesso” (FOTO)

Grave lutto ad Avanti un altro

Stando alla programmazione di Canale 5 il game show Avanti un altro prenderà il via il prossimo marzo, ma nelle ultime ore si è tornati a parlare del programma per una triste notizia. nello specifico, il dietro le quinte del noto quiz tv lunedì ha subito una grave perdita e per questo motivo il mattatore Paolo Bonolis ha voluto esprimere il suo cordoglio.

Parole cariche di dolore e di sconforto per una persona che gli è sempre stato vicino in questi anni. Purtroppo è morta Eliana, una collaboratrice del professionista romano che lavorava nel dietro le quinte del programma Mediaset. Precisamente nel reparto di sartoria. Al momento le cause del decesso non sono state rese note, ma le frasi utilizzate dal marito di Sonia Bruganelli per donna hanno commosso tutti. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Il cordoglio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Attraverso un post sul suo seguitissimo account Instagram, Paolo Bonolis rivolgendosi alla sua costumista ha scritto: “Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana”. Un messaggio a cui il professionista romano ha allegato anche un meraviglioso scatto della signora che regge tra le braccia una pianta con fiori bianchi. Anche la moglie del professionista Mediaset, Sonia Bruganelli, ha voluto dare il suo cordoglio per la collaboratrice della SDL 2005.

“E adesso…? ❤️ Mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non sempre erano piacevoli da vedere e sentire ma ti sei sempre presa cura dei nostri sentimenti e dei miei sbalzi di umori…una sera, ai Telegatti sono scivolata dalle scale del camerino di Paolo e sono planata su di te e sulla tua insostituibile bottiglietta di acqua e Coca Cola che avevi preparato, come sempre, per lui. Ti prometto che farò in modo che chi si occuperà di lui gli faccia trovare sempre le camicie perfettamente stirare, le scarpe messe in fila e la sua bottiglietta magica ♥️…però l’orlo ai pantaloni lo farò fare leggermente più lungo 😊😉 Mi mancherai Eliana”, ha scritto l’imprenditrice. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

La signora Eliana era una costumista di Avanti un altro

Quelle di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono parole cariche di sofferenza che toccano il cuore di tutti e che danno l’ennesima dimostrazione come anche i volti nascosti dietro le trasmissioni televisive.

Gente che danno un grosso contributo per le messe in onda dei programmi e l’umore dei conduttori. Per questo motivo il conduttore di Avanti un altro, che tornerà su Canale 5 a marzo, e la moglia hanno voluto ricordare la signora Eliana.