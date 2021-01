Stefano Bettarini inarrestabile contro il GF Vip: l’attacco dopo la puntata

Non si ferma la rabbia di Stefano Bettarini dopo la squalifica, per lui ingiusta. Ecco che cosa ha detto dopo la puntata del 18 gennaio.

Grande Fratello Vip: Stefano Battarini non si ferma, l’ennesimo attacco

Stefano Bettarini a dicembre era tornato al Grande Fratello Vip (era già stato concorrente nella prima edizione). È entrato nella Casa con Giulia Salemi e Selvaggia Roma, ma dopo appena tre giorni è stato squalificato. Parlando con gli altri concorrenti si è lasciato sfuggire un’espressione toscana che per molti è una bestemmia. Almeno, Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip l’hanno considerata tale e hanno deciso per la squalifica.

Bettarini si è scusato e ha accettato la decisione, ma il giorno dopo si è scagliato molto duramente contro il programma. Secondo lui non si tratta di una bestemmia, ma solamente di un’espressione colorita toscana. Per lui c’è stato un gioco su di lui o qualcuno ha fatto pressione per eliminarlo per non far emergere la sua storia con Elisabetta Gregoraci. Da quel momento si è scagliato più volte contro la trasmissione e ha dichiarato di aver fatto causa.

Ebbene, dopo la puntata di lunedì 18 gennaio del Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini ha mandato gli ennesimi attacchi ad Alfonso Signorini e alla produzione del reality. Ecco qui di seguito che cosa ha detto.

Stefano Bettarini: ‘Una bugia…

Stefano Bettarini non ha intenzione di fermarsi. Certo, non va ospite nelle trasmissioni televisive come tutti gli altri perchè è in corso una causa, ma dai social non risparmia attacchi e frecciatine contro il Grande Fratello Vip. Ad esempio, dopo polemiche su come Alfonso Signorini gestisce alcuni temi e dopo aver riportato tutte le volte che la trasmissione viene battuta a livello di ascolti dalla concorrenza, Bettarini ha lanciato gli ennesimi attacchi.

Dopo la puntata di lunedì 18 gennaio Bettarini ha pubblicato due Instagram Stories che potete vedere riportate qui sotto. Nella prima ha scritto: “La famiglia non è per… i signorini“, mentre nella seconda: “E andiamo avanti così, dopo un tale successo“. Nella seconda ha aggiunto una faccina che si copre la bocca e un Pinocchio. In sottofondo una canzone che parla di bugie. In effetti anche in quella puntata il GF Vip è stato battuto in ascolti. Ma voi che cosa ne pensate di questi attacchi di Stefano Bettarini?