Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: la verità sul presunto tradimento, parla Giacomo Urtis

Al GF Vip sono spuntate delle voci su un possibile tradimento di Natalia Paragoni ai danni di Andrea Zelletta. Giacomo Urtis si è informato appena uscito dalla Casa ed ecco che cosa ha scoperto.

Andrea e Natalia: c’è stato un tradimento?

Andrea Zelletta è un concorrente del Grande Fratello Vip ma prima il pubblico ha avuto modo di conoscerlo a Uomini e Donne. Infatti, è stato tronista due anni fa e ha scelto Natalia Paragoni con la quale ha una relazione ancora oggi. La coppia è andata a convivere in poco tempo e sui social si è sempre mostrata molto affiatata.

Tuttavia, durante il reality ci sono state delle difficoltà. Prima una ragazza ha accusato Andrea di averci provato con lei mentre stava con Natalia, poi Dayane Mello ha riportato un gossip: a Milano si dice che l’estate scorsa Natalia abbia tradito Andrea. Quando lui è stato messo al corrente di quanto detto in confessionale ha detto di sapere già tutto ma in realtà lo ha fatto per tutelare la sua fidanzata. Ha avuto qualche momento di crisi e di sconforto ma lui crede a Natalia, la quale lo ha guardato negli occhi e gli ha assicurato che lui sa tutto di lei.

Dopo tutto questo Alfonso Signorini voleva approfondire la questione ma Natalia ha diffidato il Grande Fratello Vip e si è ritirata nel silenzio. Oggi, però, Giacomo Urtis, eliminato dal reality, ha rivelato qualcosa in più su questa storia.

Giacomo Urtis: ‘Mi sono informato, ecco la verità’

Tra Andrea e Natalia è tornato il sereno. Lui non ha mai creduto alle voci, lei gli ha anche mandato un aereo per dirgli che loro due sono “più forti di tutto”. Tuttavia, Giacomo Urtis, che aveva sentito le stesse voci prima di entrare nella Casa, ospite al GF Vip Party, ha confessato di essersi informato nuovamente su questa situazione.

Il chirurgo dei vip ha voluto vederci chiaro su questa storia e ha chiamato un suo caro amico di Milano. Quest’ultimo ha espressamente detto che si tratta di una menzogna. Natalia non ha fatto assolutamente nulla in quella vacanza a Capri la scorsa estate e le voci sono assolutamente false. Andrea non aveva dubbi, ma sicuramente fa piacere avere una conferma in più, non trovate?