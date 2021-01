Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 gennaio: Salvatore e Gabriella si baciano

Le anticipazioni della puntata di giovedì 21 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che andrà in onda l’episodio numero 68. Esso sarà caratterizzato da due eventi principali. Il primo riguarderà il bacio che scatterà tra Gabriella e Salvatore.

Il secondo avvenimento degno di nota, invece, riguarderà Clelia, la quale si recherà dal medico per ritirare le analisi dopo il malore avuto. Il suo tardare, però, solleverà le preoccupazioni di Luciano.

Anticipazioni 21 gennaio: bacio tra Gabriella e Salvatore

Nella puntata del 21 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore si lascerà andare a delle confidenze con il suo amico Marcello. Il giovane Amato racconterà al suo amico di aver trascorso tutta la notte in caffetteria, in seguito ad una pesante discussione con suo padre. Il ragazzo, però, durante il suo sfogo, deciderà di non rivelare al suo amico di quanto accaduto tra lui e Gabriella durante la notte. La fanciulla, infatti, si è prodigata per aiutare il suo ex a sfogarsi dopo quanto accaduto con Giuseppe Amato.

L’intesa tra i due, però, è diventata così forte al punto da riaccendere la passione. I protagonisti, infatti, nella notte si sono lasciati andare ad un bacio appassionato che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola. All’indomani, infatti, entrambi si comporteranno in modo parecchio strano. Gabriella deciderà addirittura di rinunciare ad un appuntamento con il suo futuro marito inventandosi una scusa.

Luciano preoccupato per Clelia al Paradiso delle signore

Agnese, dal canto suo, non riesce più a sopportare l’incombenza di un marito così prepotente, per tale motivo comincerà a ribellarsi alla sua autorità. A spingere la donna a reagire sarà soprattutto il pensiero che in questa storia sia stato coinvolto anche suo figlio. Più tardi, al Paradiso delle signore, nell’episodio del 21 gennaio, vedremo anche che Irene riuscirà a riconciliarsi con suo padre grazie a Rocco. Maria, intanto, comprenderà che tra i due non c’è alcuna storia clandestina, pertanto, penserà a come fare per farsi avanti.

A casa Cattaneo, invece, vedremo che Luciano sarà molto preoccupato. La sua compagna Clelia è andata a ritirare le analisi dal dottore dopo aver accusato un malore alcuni giorni fa. La donna, però, tarderà a tornare a casa e questo metterà in allarme il ragioniere il quale comincerà a pensare al peggio. In realtà, ciò che scoprirà la Calligaris sarà un qualcosa di davvero sorprendente.