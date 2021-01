Oroscopo 20 gennaio 2021: Sagittario appagati, Toro fin troppo pratici

L’Oroscopo del 20 gennaio 2021 annuncia ai nati sotto il segno del Toro di essere meno rigidi e impetuosi. I Sagittario, invece, hanno raggiunto un equilibrio psicofisico davvero appagante

Previsioni 20 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete. Coloro i quali hanno cominciato a lavorare ad un nuovo progetto potrebbero ricevere delle belle soddisfazioni. Se, invece, aspettate che le occasioni piovano dal cielo, allora, non lamentatevi se non riuscite a raggiungere i traguardi sperati. In amore si prospetta un periodo positivo.

Toro. Oggi siete pratici e sbrigativi. Non amate perdervi in chiacchiere e vi piace andare subito al nocciolo delle questioni. Le persone che vi circondano, però, potrebbero non vederla esattamente come voi, pertanto, lasciate che gli altri agiscano secondo le loro tempistiche, non siate troppo esigenti sul lavoro.

Gemelli. Se eviterete le discussioni riuscirete a giovare di questo periodo. In campo professionale si stanno smuovendo delle situazioni, ma dovete essere cauti. Dal punto di vista personale, invece, siete un po’ incerti su alcune decisioni da prendere. Sembrerà banale, ma lasciatevi guidare dal cuore.

Cancro. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo un po’ di down. Vi sentite stanchi e demotivati e questo potrebbe spingervi ad abbandonare alcuni progetti che avevate cominciato, non fatelo. Il periodo è molto positivo per quanto riguarda il lavoro e le nuove attività.

Leone. I nati sotto questo segno sono gli eterni insoddisfatti. L’Oroscopo del 20 gennaio 2021 vi esorta a fare un po’ di più il punto della situazione e a capire cosa volete realmente. Evitate di cimentarvi in relazioni che non vi appagano al cento per cento e siate più cauti nel lavoro.

Vergine. In questo periodo siete un po’ distratti. Cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi e tutto quello per cui avete lottato fino a questo momento. In amore arriveranno dei chiarimenti e dei risvolti importanti. Se state pensando di compiere qualche grande passo, questo è il momento giusto.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. La vostra più grande preoccupazione al momento riguarda la sfera economica. Vi trovate in un periodo in cui le uscite sono maggiori delle entrate e questo potrebbe crearvi qualche problema. Cercate di risparmiare di più e di non lasciarvi prendere dallo sconforto. Nela lavoro è un periodo tutto sommato positivo.

Scorpione. Momento di ripresa per i nati sotto questo segno. Dopo alcuni giorni un po’ burrascosi, specie dal punto di vista sentimentale, a partire da oggi recupererete le serenità. L’Oroscopo del 20 gennaio 2021 vi esorta a mantenere solidi i rapporti lavorativi che avete costruito fino a questo momento.

Sagittario. Nuove opportunità in arrivo per i nati sotto questo segno. Specie dal punto di vista lavorativo stanno per arrivare dei risvolti positivi. In campo sentimentale, invece, non c’è nulla che vi turba. Anche i single si sentono in pace con se stessi. Chi dice che bisogna necessariamente avere al proprio fianco qualcuno per stare bene?

Capricorno. La giornata odierna si prospetta ricca di energie. Cercate, però, di tenere a bada il vostro impeto e di soffermarvi solo sulle cose per cui vale davvero la pena impegnarsi. Spesso tendete a distrarvi badando a cose futili. Imparate a dare il giusto pesi agli eventi che vi accadono.

Acquario. Oggi vi sentite particolarmente anticonformisti e inclini alla polemica. Incarnate lo spirito della contraddizione, pertanto, prestate attenzione nel momento in cui decidete di intavolare una discussione. In campo lavorativo vi sentite abbastanza sicuri di voi. Non peccate di presunzione.

Pesci. Giornata molto intrigante sotto molti punti di vista. Per i single potrebbero esserci delle ottime possibilità di fare nuove conoscenze. Nel lavoro, invece, siete brillanti e pieni di spirito d’iniziativa. Battete il ferro finché è caldo e approfittate di questa fase positiva per avanzare anche le richieste più esigenti.