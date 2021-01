GF Vip, Natalia Paragoni contro Alfonso Signorini: “Ma quando la smetterai di raccontare pal*e”

Alfonso Signorini comunica ai vipponi il nuovo prolungamento del reality

Lunedì sera su Canale 5 è andato una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 è tutti gli inquilini della casa di Cinecittà sono venuti a conoscenza del nuovo prolungamento del reality show Mediaset. Il conduttore Alfonso Signorini, mostrandosi in grosse difficoltà nel comunicarlo ai vipponi, si è armato di coraggio dicendo a quest’ultimi che il programma chiuderà definitivamente i battenti per la fine di febbraio.

Tuttavia, il direttore del magazine Chi non ha precisato la data esatta, in quanto pare che gli autori la stiano ancora decidendo. A dire il vero Mediaset avrebbe confermato venerdì 26 febbraio 2021 come finalissima. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto al di fuori della trasmissione.

La reazione dei concorrenti del GF Vip 5

Come era prevedibile, tutti concorrenti veterani del Grande Fratello Vip 5, ormai reclusi nella casa più spiata d’Italia da quattro mesi, non l’hanno presa affatto bene. Ad esempio, Tommaso Zorzi si è sentito poco bene vomitando in bagno.

Ma anche Stefania Orlando e soprattutto Andrea Zelletta hanno reagito malissimo con crisi, pianti e proteste. La bionda conduttrice sia per tale decisione, ma in particolar modo per aver sentito le nuove dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato e la figlia di sua moglie, ha minacciato di lasciare la casa.

Natalia Paragoni sbotta contro Alfonso Signorini

Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta si è mostrata abbastanza irritata della situazione. Per tale ragione l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sbottato su Instagram contro Alfonso Signorini. Qualche settimana fa, la ragazza ha anche diffidato il Grande Fratello Vip 5 in seguito alle indiscrezioni su un suo possibile tradimento nei confronti del gieffino con il quale ci sta insieme da circa un paio d’anni.

Sembra proprio che tra la modella lombarda e il conduttore del reality show non scorra buon sangue. “Ma quando la smetterai di raccontare pa**e. Non ci sono lettere. Nessuno vi sta chiedendo di prolungare, anzi tutti vi chiedono di chiudere da settimane”, ha detto la ragazza senza menzionare il direttore del magazine Chi che pare non dica le cose esattamente come stanno. Il presentatore mostrerà tale messaggio all’ex tronista di Uomini e Donne? Sembra proprio difficile visto che è coinvolto in prima persona.