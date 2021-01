GF Vip, Antonella Elia massacrata da Signorini e Oppini: “Hai detto un’altra baggianata”

Tensione al Grande Fratello Vip 5

Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda lunedì sera su Canale 5, ad un certo punto in tanti si sono arrabbiati con Antonella Elia. Chi conosce quest’ultima sa perfettamente che è una donna senza mezze misure e dice tutto ciò che pensa. Questo suo carattere però, spesso crea delle tensioni con le persone a cui si rivolge.

Un esempio lampante lo abbiamo avuto qualche settimana fa all’interno della casa più spiata d’Italia quando la bionda opinionista ha offeso pesantemente Samantha De Grenet. Stavola però, a puntare il dito contro l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane ci ha pensato Francesco Oppini e addirittura Alfonso Signorini. Per quale motivo? Nel proseguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Antonella Elia critica Tommaso Zorzi

Antonella Elia, spigolosa opinionista del Grande Fratello Vip 5 lunedì sera ha commentato in diretta la relazione sentimentale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ad un certo punto l’ex ragazza di Non è la Rai ha accusato Tommaso Zorzi di averli criticati per metterli in grosse difficoltà.

La donna gli ha ricordato che lui stesso ha provato in tutti i modi di alimentare nella casa di Cinecittà la sua storia d’amore con Francesco Oppini, a cui invece è legato da una semplice amicizia. Chiamato in causa, il figlio di Alba Parietti ha reagito malissimo alle insinuazioni fatte dalla collega di Pupo.

Francesco Oppini e Alfonso Signorini contro la Elia

Visibilmente arrabbiato per le frasi di Antonella Elia, Francesco Oppini nello studio del Grande Fratello Vip 5 è sbottato così: “La baggianata l’hai detta pure questa volta Antonella…L’ennesima…”. E anche Tommaso Zorzi ha risposto direttamente dalla casa più spiata d’Italia: “Io mi sono limitato a esprimere le mie opinioni…Non mi sono accanito per fare fuori nessuno”.

Ma il colpo di grazia inaspettato è giunto dal conduttore Alfonso Signorini, che ha detto: “Spezzo una lancia in favore di Tommaso. Tu dici che ha cercato di alimentare una storia con Francesco. Non sono assolutamente d’accordo, anzi…Proprio tutto il contrario…”. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare, prendendo di mira ancora una volta Oppini: “Guardate che faccia che ha fatto…”. Il botta e risposta tra i tre, al momento, si è chiuso lì.