Uomini e Donne puntata di oggi: Sophie bacia Giorgio, al trono over accuse di complotto

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 20 gennaio, vedremo che verranno sviscerate alcune questioni che riguardano il trono over del programma. Nello specifico, Aurora e Giancarlo si troveranno a rispondere a un bel po’ di interrogativi.

Sophie, invece, è uscita in esterna sia con Matteo sia con Giorgio. Specie con quest’ultimo si è creata un’intesa molto forte che ha portato la tronista a chiedere di spegnere le telecamere per baciarlo. Matteo, ovviamente, è rimasto malissimo.

Accuse di complotto al trono over di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Maria chiamerà al centro dello studio Giancarlo e Alessandra. I due si stanno conoscendo, ma lui pare sia ancora legato in qualche modo ad Aurora. Il cavaliere dirà di reputarla solo un’amica, mentre lei ammetterà di provare ancora un sentimento. Durante la conversazione, poi, emergerà che il cavaliere ha chiesto alla dama di trascorrere il capodanno insieme. Questa scoperta frenerà moltissimo Alessandra e genererà dei sospetti in studio.

In molti, specie Gianni Sperti, accuseranno i due protagonisti di essersi messi d’accordo sin dal primo momento. Da lì si aprirà una polemica infinita durante la quale Giancarlo e Aurora faranno di tutto per chiarire la loro posizione. Successivamente, si passerà a Sophie. La prima esterna ad essere mandata in onda sarà quella di Matteo.

Nella puntata di oggi: Sophie bacia Giorgio

Il ragazzo si è presentato a casa sua per pranzare insieme e ha portato con sé un regalo per la tronista. Si tratta di un quadro contenente tre loro foto. Questo gesto è stato molto apprezzato dalla tronista, ma durante la puntata di oggi di Uomini e Donne emergeranno altre questioni. La fanciulla, infatti. è uscita anche con Giorgio. I due hanno passato una serata in casona e sono stati molto bene. L’intesa è stata così forte al punto che la ragazza ha deciso di far spegnere le telecamere per baciarlo.

Tale gesto è risultato necessario in quanto la produzione non può mandare in onda scene di baci a causa del covid, tuttavia, i protagonisti sono liberi di farlo sotto la propria responsabilità. Quando Matteo vedrà quello che è accaduto rimarrà molto male. Il ragazzo, in un primo momento, proverà a fare finta di nulla, ma poi la conduttrice riuscirà a farlo aprire. In tale occasione, quindi, il giovane manifesterà tutto il suo rammarico per quanto accaduto.