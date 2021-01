Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 20 gennaio: Sophie bacia Giorgio, Aurora e Giancarlo accusati di complotto

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Prosegue senza sosta la programmazione di Uomini e Donne. Nel primo pomeriggio, precisamente alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda il dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Nello specifico, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di assistere ad un altro appuntamento, il terzo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Giancarlo frequenta Alessandra ma pensa ancora ad Aurora

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si parlerà di altri protagonisti del parterre senior. Nel dettaglio, si parlerà di Giancarlo che da qualche tempo si sta conoscendo con Alessandra. Tuttavia, il cavaliere continua a sentire anche Aurora Tropea, anche se per lui è solo amicizia mentre per la dama no.

Naturalmente nessuno gli crede, perchè nonostante ciò voleva passare comunque il primo dell’anno con lei. Di conseguenza, a detta di tutti i presenti, sembrerebbero essersi messi d’accordo per allungare il brodo all’interno del programma di Maria De Filippi. Quindi, Alessandra deciderà di fare qualche passo indietro nei confronti dell’uomo.

Trono classico: Sophie bacia Giorgio, Matteo ci rimane male

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che si parlerà di Sophie. Matteo si è presentato a casa sua col pranzo ed un dono, ovvero un quadro con tre foto delle loro esterne. In studio il corteggiatore dirà che quel giorno era triste, perchè sarebbe stato il compleanno di una persona cara che purtroppo è morta. La tronista quel giorno lo ha accolto in modo caloroso, aiutandolo molto, e si è fatta sentire vicina. Giorgio invece l’ha portata a cena in casona e verso la fine lei ha deciso di far spegnere le telecamere per baciarlo.

Maria spiegherà che loro non possono mandare in onda il bacio, tuttavia prendendosi le loro responsabilità, possono decidere di scambiarlo. Matteo ci rimarrà molto male, all’inizio cercherà di non approfondire, ma quando la De Filippi insisterà lui sarà costretto a riconoscere di non essere felice di quanto visto. In pratica ha il timore di rimanere deluso di tale situazione.