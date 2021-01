Barbara D’Urso contro Pierpaolo Pretelli, la critica: “Ci sono rimasta male”

Barbara D’Urso arrabbiata con Pierpaolo: il motivo

Martedì Giulio Pretelli, fratello minore di Pierpaolo ha dato buca a Barbara D’Urso. Inizialmente infatti, il ventenne doveva essere ospite a Pomeriggio Cinque. Tuttavia il giovane è rimasto a Roma dopo il duro confronto che ha avuto la sera precedente col consanguineo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Nello specifico, l’ex Velino di Striscia la Notizia gli ha chiesto per l’ennesima volta di non andare più sul piccolo schermo a parlare della sua vita.

Una richiesta che ha fatto arrabbiare moltissimo Lady Cologno. Quest’ultima infatti, si è domandata come sia possibile che la nuova fiamma di Giulia Salemi concorrente del GF Vip 5 ignori come funzioni la televisione. “Sa cosa vuol dire stare nella Casa e sa che i parenti vanno nei programmi…Non è possibile che Pierpaolo tratti in quel modo suo fratello, che si è messo a piangere…Io sono rimasta malissimo…”, ha tuonato Carmelita.

Francesco Fredella prende le difese di Giulio Pretelli

Subito dopo a Pomeriggio Cinque è intervenuto anche Francesco Fredella, il quale ha detto di aver sentito la mattina al telefono Giulio Pretelli. E in questa chiamata il giornalista ha scoperto che il 20enne ha avuto una crisi di pianto dopo il duro incontro/scontro della sera precedente con Pierpaolo.

“Mi ha detto che dopo quel confronto ha avuto una crisi di pianto durata 40 minuti…E’ un bravo ragazzo e ha dimostrato di tenere più al fratello che alle telecamere…”, ha detto lo speaker radiofonico di RTL 102.5. Quest’ultimo inoltre, ha approfittato della situazione per fare i complimenti a Giulio, attaccato dal consanguineo, perchè martedì pomeriggio ha fatto un passo indietro in segno di rispetto del 30enne lucano.

Pomeriggio Cinque: Barbara D’Urso elogia Giulio Pretelli

A quel punto Barbara D’Urso è intervenuta ancora una volta sull’argomento. In tale circostanza, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha spezzato una lancia in favore di Giulio Pretelli, fratello minore di Pierpaolo.

“Ha fatto benissimo a non venire oggi in puntata perchè gliel’ha chiesto il fratello…Semmai è la richiesta del fratello ad essere particolare…”, ha affermato Lady Cologno. Quest’ultima inoltre, ha concluso così: “Non credo che Pierpaolo Pretelli sia stato implorato a fare il GF Vip…”. Il giovane si recherà più nei vari format di Carmelita?