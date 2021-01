Tommaso Zorzi picchiato dall’ex fidanzato: “mi ha sbattuto per terra e dopo mi ha tirato due calci” (VIDEO)

Tommaso Zorzi si confessa al Gf Vip 5

Nella giornata di martedì Tommaso Zorzi ha deciso di aprire il suo cuore svelando agli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 alcuni suoi fatti personali. Nello specifico, il rampollo meneghino ha parlato del suo primo fidanzato a quello che lo ha picchiato selvaggiamente. Il 25enne ha detto di essere stato un anno con un ragazzo italiano che ha conosciuto in Scozia, e lui è stato il suo primo amore.

“Avevo 19 anni. Facevo delle scene da pazza, ho annullato la mia vita per lui. Andava in Brasile e andavo in Brasile. Andava a Londra e andavo a Londra. Poteva farmi tutto, ho pure perdonato corna. Se mi fosse passato sopra con uno schiacciasassi avrei risposto ‘Grazie’. Mi ricordo pianti a dirotto… Ogni tanto lo risento tutt’ora”, ha raccontato il gieffino che segnava sul calendario quanti giorni mancavano per rivederlo.

Il rampollo meneghino parla del fidanzato manesco

Dopo questo racconto romantico, Tommaso Zorzi ha confessato anche di aver avuto un rapporto sentimentale con un tossico e pure manesco. Agli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5, il 25enne ha raccontato che una volta lui e il fidanzato erano in discoteca.

“L’ho trovato tanto così da uno, così l’ho preso per la maglietta, l’ho tirato e gli ho detto ‘che c**o fai?’. Lui si è girato ed ha iniziato ad azzuffarsi, così ci hanno sbattuto fuori. E proprio fuori la discoteca lui mi ha sbattuto per terra e mi sono aperto il mento. Dopo mi ha tirato due calci. A quel punto ho detto basta”, ha rivelato il gieffino. (Continua dopo il video)

Il racconto di Kevin, il ragazzo con cui ha avuto un flirt Zorzi

Durante il suo racconto al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi non ha parlato di un certo Kevin, il ragazzo che ha conosciuto qualche giorno prima che lui entrasse nella casa più spiata d’Italia. Di recente lo stesso Kevin ha raccontato di aver conosciuto il 25enne nell’estate del 2020 mentre si trovava in Via Lecco a Milano tramite amici in comune.

“Io già lo conoscevo tramite social anche se non lo seguivo e non mi stava granché simpatico. Appena però ci siamo beccati fra noi è nata una bella attrazione ed il giorno dopo, dopo aver chiesto ad una mia amica il contatto, mi ha aggiunto su Instagram ed abbiamo iniziato a messaggiare e ci siam visti direttamente la sera”, ha dichiarato il giovane. Si vedranno dopo la fine del GF Vip 5?