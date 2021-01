GF Vip, nuova crisi per Maria Teresa Ruta: “Ho paura quando arriva la fine di gennaio perché…” (VIDEO)

Maria Teresa Ruta ha avuto una nuova crisi di pianto all’interno della casa del GF Vip. La donna si è sfogata con alcuni coinquilini ed ha espresso il suo malessere del momento per alcune situazioni.

Lei, come tanti altri protagonisti, è davvero molto stanca e non vede l’ora di poter tornare a casa alla vita quotidiana. Allo stesso tempo, però, non vuole tirarsi indietro da questa avventura. Durante il suo sfogo, poi, la giornalista ha svelato alcuni retroscena della sua vita.

La nuova crisi di Maria Teresa Ruta

In queste ore, Maria Teresa Ruta ha avuto una crisi in cui è scoppiata in lacrime insieme a i suoi compagni. La protagonista si trovava in salotto con Andrea Zelletta, Tommaso, Stefania, Carlotta e Zenga ed ha cominciato a mostrarsi profondamente incupita. I coinquilini le hanno domandato quale fosse il problema e lei ha cominciato a svelare tutto. Nello specifico, ha rivelato di provare un forte senso di angoscia in questo particolare periodo dell’anno.

Gennaio non è mai stato un mese semplice per lei, pertanto, già di norma le porta un po’ di problemi. Ad un certo punto, allora, i suoi compagni di viaggio le hanno chiesto il perché, ma lei è stata abbastanza reticente. In seguito, però, si è aperta ed ha rivelato delle cose. Specie verso la fine del mese si sono verificati molti eventi spiacevoli per lei. Tra incidenti, perdite ed episodi alquanto tristi, la donna ha ammesso che questo mese non le porta molta fortuna. (Clicca qui per il video)

Il pensiero verso sua madre e suo fratello

Al di là di questo, poi, c’è da dire che la crisi di Maria Teresa Ruta sia scaturita anche dal bisogno di riabbracciare i suoi cari. In particola modo, la showgirl sente la mancanza di suo fratello e sarebbe desiderosa di sentirlo per sapere come sta. Anche dei suoi figli sente molto la mancanza, anche se loro sono sempre cresciuti in modo molto indipendente rispetto alle figure genitoriali.

Infine, il pensiero è andato verso sua madre. La concorrente ha spiegato che avrebbe voglia di vedere le ultime puntate del GF Vip direttamente dal divano di casa sua insieme a sua madre. Quest’ultima, infatti, è un’appassionata del reality show, pertanto non si è persa nessuna puntata. Questo le sta facendo maturare il pensiero di andare via, allo stesso tempo, però, non vuole rinunciare a tutto proprio adesso.