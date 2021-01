GF Vip, Stefania Orlando a un passo dalla squalifica: “Non conta più niente…” (VIDEO)

Stefania Orlando in forte crisi al Grande Fratello Vip 5

La puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì sera si è rivelata particolarmente pesante per tutti gli inquilini della casa di Cinecittà. In particolar modo per Stefania Orlando che in tarda nottata è sbottata così: “Per me non conta più niente, me ne voglio andare”. Ebbene sì, la bionda conduttrice a un passo dalla squalifica dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

La professionista capitolina dopo il live ha avuto un crollo nervoso a causa della forte delusione per le parole dell’ex marito Andrea Roncato e della figlia della nuova moglie. L’attore ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso ha confessato che il loro matrimonio è fallito a causa del tradimento della gieffina con un altro uomo.

La conduttrice romana minaccia di lasciare il GF Vip 5

Le dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato nel salotto di Barbara D’Urso non sono piaciute per niente a Stefania Orlando che, visibilmente provata e fuori di sé, si è avvicinato alla famosa porta rossa a passo spedito, convinta ad aprirla per andarsene per sempre dalla casa del Grande Fratello Vip 5.

Un gesto che avrebbe provocato l’automatica squalifica dal reality show di Canale 5. Le regole del programma, infatti, prevedono che qualunque concorrenti varchi la porta rossa della casa di Cinecittà è automaticamente squalificato perché ha infranto una regola. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Tommaso Zorzi blocca Stefania Orlando

Dopo aver visto Stefania Orlando che si avvicinava a passi spediti verso l’esterno della casa del Grande Fratello Vip 5, tutti gli altri inquilini si sono precipitati sul posto, l’hanno trattenuta ma la binda conduttrice sembra un vero e proprio bulldozer. Solo grazie all’intervento di Tommaso Zorzi, la persona che aldilà delle incomprensioni le è stata più vicina all’interno della casa più spiata d’Italia, le ha fatto cambiare idea.

“Se esci tu esco anche io. Andiamo in giardino prima”, ha affermato il rampollo meneghino. A quel punto la professionista romana ha replicato così: “Non mi interessa, per me va bene, peggio per te. Voi non avete capito, io me ne voglio andare”. Ma alla fine la donna è tornata a ragionare rimanendo nel reality show di Canale 5.