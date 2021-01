Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara fanno pace: scatti rubati li immortalano (FOTO)

Buone notizie per la tanto amata quanto odiata opinionista Tina Cipollari e il suo compagno Vincenzo Ferrara. Dopo aver annunciato la loro separazione, i due sembrano aver fatto la pace. Alcuni paparazzi, infatti, sono riusciti ad immortalare i due protagonisti felici e sereni in giro per la città.

La donna, che tutti conoscono per il suo essere così invadente e pungente a Uomini e Donne, non è mai stata molto avvezza a raccontare i retroscena inerenti la sua vita privata. Anche se lei non voglia, però, le notizie stanno circolando rapidamente. Scopriamo cosa è accaduto.

Tina e Vincenzo Ferrara beccati insieme

In queste ore, è giunta voce che Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara siano tornati insieme. Dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, l’opinionista del talk show di Maria De Filippi si era cimentata in una nuova relazione con l’imprenditore fiorentino in questione. Dopo aver annunciato il grande amore, però, tra i due era sopraggiunta una crisi molto forte e profonda causata, molto probabilmente, dalla loro lontananza geografica.

A dare l’annuncio circa la fine del loro rapporto era stata la diretta interessata attraverso i suoi canali social. La donna aveva dichiarato di essere tornata serenamente single. La notizia piombò come un fulmine a ciel sereno. Ad ogni modo, in queste ore, pare siano arrivate delle novità. Alcuni paparazzi sono riusciti ad immortalare i due protagonisti in giro. Dalle immagini in questione, entrambi sembrano felici e sereni, sta di fatto che sono abbracciati e tranquilli. (Continua dopo la foto)

La Cipollari molto reticente

Per il momento, però, Tina Cipollari non è ancora intervenuta sui suoi social per spiegare a i fan come si sia evoluta la situazione con Vincenzo Ferrara. Il suo ultimo contenuto, infatti, risale al 6 gennaio, giorno in cui la protagonista si recò nel salone di Federico Fashion Style per dare nuova vita ai suoi capelli prima dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. La notizia, però, è davvero recente, pertanto, non ci resta che attendere per vedere come si evolverà.

In merito al suo ex Kikò Nalli, invece, lui pare abbia definitivamente interrotto ogni legame con Ambra Lombardo, anche lei concorrente di una precedente edizione del Grande Fratello. Tra i due sarebbe finita a causa di alcune divergenze interne al rapporto e differenti modi di vedere la vita.