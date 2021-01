Registrazione Uomini e Donne 19 gennaio: Beatrice dice ‘si’ a Davide e il tronista piange, Maurizio ha tradito Gemma?

Nuova registrazione di Uomini e Donne

Martedì 19 gennaio, i protagonisti del Trono classico e over di Uomini e Donne sono tornati nello studio 6 del centro Elios di Roma per effettuare una nuova registrazione. Gli spoiler forniti come sempre dal noto portale Il Vicolo delle News, rivelano che come accade sempre da un decennio a questa parte, c’è stato ampio spazio per le vicende sentimentali di Gemma Galgani.

La dama torinese proprio nel giorno della registrazione ha festeggiato il suo 71esimo compleanno. In studio si è parlato molto di Davide Donadei, che ha fatto i conti con una dichiarazione d’amore da parte della corteggiatrice Beatrice Buonocore.

Gemma Galgani ha le prove del tradimento di Maurizio

Le anticipazioni di Uomini e Donne, svelano che in studio si è tornato a parlare di Gemma Galgani e della sua frequentazione interrotta con Maurizio Guerci. In trasmissione si è venuto a sapere che alla dama piemontese sarebbero arrivate delle segnalazioni in merito al fatto che il cavaliere l’avrebbe tradita con un’altra donne. La 71enne ha ammesso che molto presto porterà tali prove in studio per smascherarlo.

Subito dopo ci sono stati i festeggiamenti per il compleanno della protagonista del Trono over. Per l’occasione, Tina Cipollari le ha fatto un regalo ovvero si è presentata in studio con una torta particolare, ovvero con tre mummie sopra. Subito dopo Maria De Filippi ha chiamato Davide Donadei, che ultimamente ha più volte ha ammesso di essere arrivato ad un passo dalla scelta finale tra Beatrice o Chiara.

Beatrice si dichiara a Davide, il tronista in lacrime

Gli spoiler di Uomini e Donne dicono anche che Davide è stato protagonista di una nuova esterna con Beatrice. Quest’ultima si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore. Nello specifico, la corteggiatrice ha chiesto al tronista di indossare delle cuffiette e gli ha fatto ascoltare un messaggio nel quale gli dice che avrebbe mille ragioni per dirgli di no alla scelta, ma ovviamente non lo farà mai.

In pratica, la giovane gli ha fatto sapere che gli dirà si. Affermazioni che hanno toccato profondamente il cuore del Donadei, il quale per la forte emozione non è riuscito a trattenere le lacrime emozionando tutti i presenti.