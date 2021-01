Cecilia Capriotti sbugiarda Maria Teresa Ruta: “Usa una strategia per arrivare in finale, ecco quale” (VIDEO)

Nell’ultima puntata di Casa Chi, online a partire dal 19 gennaio, è stata intervistata Cecilia Capriotti, la quale ha sparato a zero contro Maria Teresa Ruta. L’eliminata più recente di questa edizione del GF Vip ha commentato la sua esperienza e non ha potuto fare a meno di sollevare delle questioni.

In particolar modo, ha detto di ritenere che la Ruta stia portando avanti una strategia che le serve per poter arrivare in finale. In seguito ha svelato un retroscena sui concorrenti entrati in un secondo momento.

Le accuse di Cecilia contro Maria Teresa Ruta

I giornalisti di Alfonso Signorini hanno intervistato l’ultima eliminata del GF Vip, la quale ha fatto rivelazioni molto pungenti. In primo luogo, Cecilia Capriotti ha parlato di Maria Teresa Ruta ed ha detto di reputarla una grande stratega. Lei, per carattere, è una donna molto eccentrica e teatrale. Queste caratteristiche le sono servite per emergere e per risultare un po’ l’anima della casa. La donna ha commentato anche il pesante sfogo che ha avuto la Ruta la settimana scorsa.

In merito a questo argomento, Cecilia ha accusato la sua ex coinquilina di aver forzato un po’ troppo la mano. La Capriotti ha detto di non reputare finta quella reazione, tuttavia, ritiene che la giornalista abbia forzato un po’ la mano. La strategia della vittima, della donna un po’ goffa e ingenua, dunque, servirebbe alla protagonista per poter arrivare sino alla finale.

La Capriotti e i concorrenti di serie b

Oltre che parlare di Maria Teresa Ruta, però, Cecilia Capriotti ha parlato anche del motivo della sua eliminazione. La donna ha detto di ritenere che a causare la sua uscita siano stati i fan della Ruta e di Zenga, con cui lei ha avuto degli screzi durante il periodo di permanenza in casa. Inoltre, ha ammesso di essersi sempre sentita un concorrente di “Serie b”.

Nello specifico, ha detto che i nuovi arrivati non potranno mai vincere ai televoti contro coloro i quali sono entrati nella casa dal primo giorno. Per tale ragione, al massimo lei sarebbe riuscita a resistere un altro paio di settimane. Infine, ha ammesso che l’esperienza del GF Vip è stata molto più semplice rispetto a quella dell’Isola dei famosi. In quell’occasione, infatti, riuscì a superare alcune fobie, cose con il reality show di Alfonso Signorini non è stato possibile.