GF Vip, Stefania Orlando non sta bene: “Voglio andare in ospedale…”

Momento nero per Stefania Orlando

La diretta del lunedì si è rivelata particolarmente difficile per Stefania Orlando. Quest’ultima infatti, ha visionato una clip tratta dalla puntata di Domenica Live del giorno prima in cui l’ex marito Andrea Roncato ha fatto delle dichiarazioni molto forti. Nello specifico, l’uomo ha detto che il loro matrimonio è giunto al capolinea perché la gieffina lo avrebbe tradito con un altro uomo.

In più, la conduttrice è stata pesantemente attaccata dalla figlia della nuova moglie di Roncato. Per tale ragione, dopo aver minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5, la donna ha iniziato ad accusare i sintomi della febbre dicendo agli altri di voler uscire dal reality show.

La gieffina vuole andare in ospedale perché ha la febbre

Chi ha seguiti la puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, sa perfettamente che Stefania Orlando ha vissuto dei momenti molto. Nel cuore della notte, ad esempio, la gieffina ha provato a varcare la porta rossa, rischiando la squalifica e per fortuna è stata bloccata dagli altri inquilini. Tale circostanza ha fatto entrare in crisi la conduttrice e praticamente non ha dormito nulla.

A quel punto la concorrente ha detto di sentirsi poco bene e di voler andare in ospedale. Di conseguenza Maria Teresa Ruta ha provato in tutti i modi di confortarla e di farle capire che non ce ne era bisogna. “Vabbè che sei Stefania Orlando, ma mi sa che dell’ospedale c’è qualcuno che ne ha bisogno più di te in questo momento…”, le ha detto la madre di Guenda Goria.

Le dichiarazioni di Andrea Roncato, la replica di Simone Gianlorenzi

Per fortuna, Maria Teresa Ruta è riuscita a convincere Stefania Orlando a stare tranquilla. Ma anche di riguardarsi in casa e a non lasciare il Grande Fratello Vip 5. Tuttavia, la conduttrice e tutti gli inquilini veterani sono sempre più frustrati e stanchi dall’esperienza di reclusione nel reality show di Canale 5 che va in onda dallo scorso settembre.

Nella puntata di lunedì inoltre, alla gieffina sono state mostrate anche le ultime dichiarazioni fatte dal suo ex marito, Andrea Roncato, facendo delle pesanti insinuazioni sul loro matrimonio naufragato dopo solo due anni. Dopo tali affermazioni, l’attuale marito Simone Gianlorenzi ha replicato in diretta televisiva, a Pomeriggio Cinque, in sua difesa.