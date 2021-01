Pomeriggio Cinque: Giulio Pretelli non si presenta, Barbara D’Urso bacchetta Pierpaolo

Il fratello di Pierpaolo Pretelli ha mantenuto la promessa di non fare più interviste. Ma Barbara D’Urso ha avuto qualcosa da dire a riguardo.

GF Vip: scontro tra i fratelli Pretelli

Lunedì 18 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Grande Fratello Vip e c’è stato uno scontro molto acceso tra Pierpaolo Pretelli e suo fratello Giulio. I motivi dell’incontro erano principalmente quelli di chiarire le dichiarazioni della famiglia del gieffino. Infatti, da settimane la mamma e il fratello di Pierpaolo stanno rilasciando interviste contro Giulia Salemi.

La mamma aveva detto chiaramente a Pierpaolo che stava perdendo consensi, che doveva passare più tempo con gli altri, che con Giulia era andato oltre e ha un bambino a casa che lo guarda. Il fratello è andato a Pomeriggio Cinque e ha rilasciato interviste. Ha detto che preferiva Elisabetta Gregoraci, che Giulia non è la persona giusta per suo fratello, che lei gli sta impedendo di emergere per le sue qualità che potrebbero inserirlo nel mondo dello spettacolo.

Pierpaolo ha preso molto male tutto questo e nel confronto con il fratello Giulio nella Glass Room lo ha invitato più volte a ricordare che cosa aveva detto prima che entrasse nella Casa. Aveva chiesto alla sua famiglia di non rilasciare interviste, di non intromettersi, di essergli solo di sostegno. Il fratello si è giustificato dicendo che i giornalisti “hanno scritto A per B” e questo ha fatto infuriare Alfonso Signorini. Il tutto è finito in una valle di lacrime.

Giulio non si presenta a Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso bacchetta Pierpaolo

Dopo questo incontro, Giulio ha deciso di mantenere la promessa fatta a Pierapaolo e ha deciso di non presentarsi a Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso ha spiegato la situazione, ha accettato la decisione del ragazzo sapendo che ha pianto tantissimo dopo l’incontro con Pierapaolo. Ma la conduttrice ha avuto qualcosa da dire proprio al gieffino.

Secondo lei non è stato giusto il comportamento dell’ex velino di Striscia la Notizia in quanto sa perfettamente che è normale che parenti e amici dei concorrenti del Grande Fratello Vip vengono chiamati nelle altre trasmissioni. Sono dinamiche che servono anche al reality e non è giusto che Pierpaolo tratti così Giulio. A maggior ragione perchè anche Pierapaolo è stato spesso a Pomeriggio Cinque e sa come funziona.