Il marito di Stefania Orlando si scaglia contro il GF Vip: ‘Se abbandonasse ne sarei felice, non è questo il Grande Fratello’

Simone Gianlorenzi si è scagliato duramente contro il reality. Ecco le parole del marito di Stefania Orlando, ancora nella Casa

GF Vip: Stefania Orlando ha un crollo e vuole lasciare

La puntata di lunedì 18 gennaio è stata molto pesante per i vipponi di Alfonso Signorini del Grande Fratello Vip. Ci sono stati molti scontri e cose da chiarire. Stefania Orlando, ad esempio, ha dovuto ascoltare le dichiarazioni del suo ex marito.

Andrea Roncato è andato da Barbara D’Urso e ha detto che il matrimonio con Stefania è finito perchè lei l’ha tradito con un altro. Anche la figlia della sua attuale compagna non è stata carina nei confronti della gieffina.

Tutto questo, ovviamente smentito categoricamente da Stefania, l’ha gettata in una crisi senza precedenti. La notizia dell’ulteriore prolungamento del programma, poi, ha fatto scattare una reazione molto forte. Stefania ha preso la via della porta rossa decisa ad uscire. Tutti le hanno fatto da barriera e alla fine è rimasta nel programma. Questo, però, ha fatto infuriare anche il marito di Stefania, Simone Gianlorenzi.

Simone Gianlorenzi: ‘Se abbandonasse sarei felice, non è questo il Grande Fratello’

Dopo quello che è accaduto al Grande Fratello Vip lunedì scorso Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ha avuto qualcosa da dire. Intervistato da Fanpage ha commentato le dichiarazioni di Andrea Roncato.

Ne è rimasto davvero molto stupito in quanto i loro rapporti erano ottimi, poi di punto in bianco non si è fatto più sentire. Per lui è stata una mancanza di delicatezza dire quelle cose a distanza di tempo ad una persona che non si può neanche difendere.

Per Simone Andrea ha detto molte cose inesatte, Stefania non è una donna ingombrante, ha a cuore la sua felicità e questa cosa non gli è piaciuta per niente. Ma non sono mancate accuse anche al programma. Secondo lui si è andato troppo sul personale dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Ecco le sue parole: “Se Stefania decidesse di uscire io ne sarei felice, penso si sia giocato troppo. Non voglio vedere nessuno arrivare al punto di Maria Teresa, non è quello il Grande Fratello. Deve essere un gioco divertente, sano, con persone che hanno energia per nominarsi, fare discussioni ma pacatamente e non allo stremo delle forze“.