Il Paradiso delle signore trama 22 gennaio episodio 69: Clelia fa una confessione a Luciano

Nel corso dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 22 gennaio, vedremo che Clelia, finalmente, tornerà da Luciano per rivelarle l’esito degli esami a cui si è sottoposta. Armando, invece, scoprirà che Salvatore non è tornato a casa dopo la lite con il padre e farà di tutto per convincerlo a cambiare idea.

A villa Guarnieri, invece, la situazione si farà sempre più preoccupante a causa degli affari in cui si sta immischiando Umberto Guarnieri. Beatrice, dal canto suo, farà una scoperta inerente il matrimonio tra Vittorio e Marta.

Adelaide preoccupata per Umberto al Paradiso delle signore

La trama della puntata del 22 gennaio del Paradiso delle signore rivela che Gabriella non riuscirà a tenere ancora a lungo il segreto con la sua amica Laura inerente il bacio che si è scambiata con Salvatore. Per tale ragione, la ragazza si aprirà con la fanciulla e spiegherà di essere davvero confusa adesso. Nel frattempo, Salvatore continuerà la sua battaglia contro suo padre. Rocco, quindi, parlerà con Armando e gli spiegherà che il giovane non ha fatto ritorno a casa dopo quello che è accaduto.

Il capo magazzinieri, allora, deciderà di parlare con il giovane Amato per convincerlo a tornare a casa. A villa Guarnieri, invece, ci sarà un po’ di agitazione in quanto Adelaide sarà sempre più preoccupata per le situazioni in cui si sta lasciando coinvolgere suo cognato Umberto. Per tale ragione, deciderà di parlare con il commendatore per metterlo in guardia su Arturo Bergamini.

Trama 22 gennaio: la scoperta di Clelia e Luciano

Nel corso della puntata del 22 gennaio, inoltre, vedremo anche che tutto sarà pronto per scattare la prima foto della squadra di ciclismo del Paradiso delle signore. Armando sarà davvero in fibrillazione per la gioia di essere riuscito a portare a termine questo suo grande sogno. Su di un altro versante, poi, vedremo che Clelia tornerà a casa da Luciano. La donna confesserà al suo compagno l’esito delle analisi a cui si è sottoposta e ciò che gli rivelerà cambierà per sempre le loro vite.

La situazione tra Beatrice e Vittorio, invece, sarà sempre più difficile da gestire. Durante una chiacchierata con il cognato, inoltre, la donna apprenderà che dal matrimonio tra l’uomo e Marta non potranno mai nascere dei figli. Vittorio si aprirà molto con lei e questo creerà non pochi turbamenti in Beatrice.