GF Vip, Maria Teresa Ruta in crisi vuole tornare a casa, poi confessa: ‘Avrei preferito vedere mio fratello, non Guenda’

La conduttrice ha avuto un crollo e sta pensando di lasciare il programma. Poi ha parlato dell’incontro con Guenda e della mancanza della sua famiglia

GF Vip: Maria Teresa Ruta in crisi, vuole lasciare

Lunedì scorso i vipponi del Grande Fratello Vip hanno ricevuto una notizia che non avrebbero mai voluto ricevere. Alfonso Signorini li ha informato dell’ulteriore prolungamento del reality.

Già la prima volta, quando il programma è stato allungato di due mesi, da dicembre a febbraio, molti sono andati in crisi e due di loro hanno abbandonato (Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini). Adesso i concorrenti dovranno rimanere nella Casa due settimane in più del previsto.

Tra i vip ci sono state forti reazioni. Tommaso ha avuto una crisi nervosa ed ha avuto problemi nella notte, Stefania voleva lasciare, Rosalinda e Piarpaolo sono scoppiati a piangere mentre Andrea Zelletta si è infuriato con la produzione che non li mette mai al corrente di queste cose che sono importanti. A distanza di giorni Maria Teresa Ruta, che all’inizio si è mostrata tranquilla, ha avuto una crisi molto forte.

“Starei qua ma mi sento egoista, non vedo mia madre da luglio” ha detto ad alcuni suoi coinquilini. Maria Teresa sta, quindi, pensando di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. Dentro di lei sente di non essere una “vigliacca” e di non voler mollare, ma la mancanza dei suoi affetti è troppo forte. Preferirebbe guardare le ultime puntate del reality con la madre da casa.

Maria Teresa: ‘Avrei preferito incontrare mio fratello’

Nel suo sfogo Maria Teresa si è lasciata andare ad una frase che ha destato un po’ di sconcerto nel web. Parlando con Stefania Orlando ha detto di aver gradito la sorpresa della figlia Guenda Goria lo scorso lunedì ma si è anche sentita in colpa perchè lei in realtà avrebbe preferito vedere il fratello. Ovviamente ha specificato, con l’aiuto di Stefania, che Guenda la sente ogni tanto dallo studio, mentre il fratello non lo vede e sente da settembre.

Infine, la Ruta ha anche spiegato che forse si sente così per il mese di gennaio. Per lei, infatti, dopo le feste in passato sono successe delle cose molto brutte e quelle emozioni la perseguitano. Ci sono stati incidenti, ha perso il primo figlio, tutto a gennaio. Che cosa farà Maria Teresa? Secondo voi lascerà davvero il Grande Fratello Vip?