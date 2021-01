Oroscopo 21 gennaio 2021: Gemelli emotivi, cambiamenti per Pesci

L’Oroscopo del 21 gennaio 2021 esorta i nati sotto il segno dei Gemelli a tenere separate sfera emotiva e razionale. I Pesci, invece, stanno per attraversare un periodo pieno di cambiamenti, mentre i Capricorno penseranno un po’ di più a se stessi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Periodo fervido di cambiamenti per voi. Sia in campo sentimentale sia lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti importanti. Tutto, però, è nelle vostre mani, pertanto, sarete voi a decidere quale strada cominciare a percorrere. Se siete indecisi, fermatevi e riflettete.

Toro. La giornata di oggi partirà in modo decisamente tranquillo. Vi sentite in pace con voi stessi e con le persone che vi circondano. Le uniche cose che potrebbero turbare il vostro equilibrio sono determinate dai cambi di programma improvvisi. Non amate le sorprese, specie in questo periodo, vi piace avere la situazione sotto controllo.

Gemelli. Oggi siete un po’ troppo emotivi e farete una certa fatica a tenere separate la sfera emotiva da quella razionale. Questo, dunque, potrebbe portare a qualche problema sul lavoro. Cercate di mantenere un comportamento professionale e di evitare di lasciarvi sopraffare dalle emozioni.

Cancro. Dopo aver vissuto un po’ di giorni turbolenti, finalmente, a partire da oggi la situazione diventerà più distesa. L’Oroscopo del 21 gennaio 2021 vi esorta a chiarire delle questioni in sospeso. In campo professionale, invece, è necessaria concentrazione, cosa che non vi risulterà molto difficile fare oggi.

Leone. In questa giornata potreste avere qualche screzio in famiglia o in amore. Cercate di mantenere la calma e di non dire cose di cui potreste pentirvi. Sul lavoro stanno per aprirsi degli scenari molto interessanti, pertanto, restate concentrati e cercate di non farvi distrarre da altri pensieri.

Vergine. La Luna in vostro favore vi aiuterà a risolvere alcune questioni in sospeso, sia ina campo sentimentale sia professionale. I mesi che verranno potrebbero essere molto impegnativi dal punto di vista economico, pertanto, cercate di essere quanto più parsimoniosi possibile.

Previsioni 21 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo momento proprio non riuscite a tenere per voi ciò che pensate. Ad ogni modo, essere troppo sinceri implica delle conseguenze che dovete assumere. Specie in campo professionale potreste inimicarvi alcune persone, pertanto, se proprio sentite il bisogno di far valere le vostre idee, fatelo con calma.

Scorpione. Coloro i quali in questo periodo hanno affrontato piccole discussioni in campo sentimentale e familiare potranno, finalmente, chiarire. La situazione diventa più distesa, così come il vostro stato d’animo. Dal punto di vista economico vi conviene amministrare in modo più parsimonioso le vostre finanze.

Sagittario. Occhi aperti sul lavoro. L’Oroscopo del 21 gennaio 2021 vi anticipa che sta per cominciare un periodo tanto impegnativo quanto soddisfacente per voi. Anche in campo sentimentale state attraversando un periodo abbastanza sereno. Se tutto va bene, non è detto che debba esserci sempre un inganno.

Capricorno. I Capricorno sono per indole particolarmente generosi. In questo periodo, però, vi sentite in debito con voi stessi e questo potrebbe spingervi a prendere decisioni un po’ egoistiche. In campo professionale sentite il bisogno di vedervi riconosciuto il lavoro che fate, mentre in amore potreste assumere un atteggiamento di chiusura per tutelarvi.

Acquario. I nati sotto questo segno potrebbero aver accumulato un po’ di tensioni di troppo nell’ultimo periodo e oggi tutti questi flussi potrebbero esplodere. Ad ogni modo, prendete questo come un momento importante di transizione. Trasformate le energie negative in qualcosa di costruttivo.

Pesci. Questo è un periodo molto importante per voi, in quanto è caratterizzato da una buona dose di cambiamenti. Tutto accade per una ragione e adesso ne state avendo la conferma. Anche nelle situazioni più difficili è opportuno cogliere sempre qualcosa di buono, perché c’è sempre.