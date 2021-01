GF Vip, Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando: “Quando avevo bisogno per la droga se ne andò”

Le dichiarazioni di Roncato sulla Orlando

Dopo le dichiarazioni di domenica scorsa, continua lo screzio a distanza tra i due ex coniugi Stefania Orlando e Andrea Roncato. Lunedì sera, in occasione del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha mostrato alla una clip contenente una recente intervista del suo ex a Live Non è la D’Urso.

In quell’occasione, l’uomo nel salotto di Barbara D’Urso ha rivelato di essere stato lasciato da lei per un altro e che, in più, la sua attuale consorte, Nicole Moscariello non ha mai parlato di lei, al contrario di ciò che riferisce la gieffina. Dichiarazioni che hanno fatto stare male quest’ultima al punto che ha minacciato di lasciare la casa più spiata d’Italia.

La pagina Instagram di Stefania Orlando pubblica una vecchia intervista di Roncato

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5, l’account Instagram di Stefania Orlando ha condiviso un’intervista di Andrea Roncato a Verissimo risalente a qualche anno fa. In questa, l’attore dichiarava che le nozze con Stefania Orlando erano naufragate per problemi legati alla sua dipendenza alla droga, non accennando ad alcun tradimento da parte della gieffina.

Per tale ragione il professionista bolognese è finito al centro delle polemiche ed è stato aspramente criticato sui vari social network decidendo di replicare a dovere, tornando a puntare il dito contro la sua ex consorte.

L’ex marito sbotta sui social

Attraverso i suoi canali social, precisamente su Instagram, Andrea Roncato ha detto che sua moglie non ha mai detto una sola parola della sua ex Stefania quindi ha deciso di dire la sua.

“Non diciamo ca***te. È Stefania che continua a dire che mia moglie è gelosa. Ma non la conosce neppure. Gelosa di che? Sono stanco di prendermi tutte le cose per 20 anni, se dicessi tutte le verità sarebbero cavoli, ma continuo a dire che io non ero un bravo marito. La ex di Roncato ma che cominci a dire che è la moglie del povero Simone. Ha fatto mille servizi ‘ex di Roncato, ex di Roncato’. ‘Mi manca Roncato‘, ma che ca**o (scusa) continua a dire. Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con ‘sta storia”, ha tuonato l’attore bolognese che poi è sbottato con un utente che lo ha accusato su IG.