Andrea Roncato sbotta contro gli haters e il GF Vip: “Gruppo di nullità” (FOTO)

Dopo l’apparizione a Live non è la D’Urso, Andrea Roncato è stato preso di mira per le dichiarazioni rilasciate sull’attuale concorrente del GF Vip Stefania Orlando. Molti haters, infatti, lo hanno contattato in privato e attraverso dei commenti per manifestare il loro dissenso.

Lui non ha reagito affatto bene ai pareri discordanti, al punto da arrivare a dare luogo ad uno sfogo davvero pesante contro chi lo sta accusando e anche contro il reality show. Scopriamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Lo sfogo di Andrea Roncato contro haters e GF Vip

L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto le segnalazioni di molte fan le quali hanno notato dei commenti poco carini lasciati da Andrea Roncato contro gli haters e contro il GF Vip. Diverse persone si sono messe in contatto con lui per accusarlo di essere andato da Barbara D’Urso solo per avere un po’ di visibilità. Lui ha reagito molto male a queste insinuazioni sta di fatto che ha definito le persone che lo hanno contattato come un branco di nullità, ma non è tutto.

Nel suo sfogo, infatti, Andrea ha tirato in ballo anche il GF Vip ed ha definito questa trasmissione come una vera nullità. Il protagonista, inoltre, ha accusato molti individui di parlare senza cognizione di causa e, soprattutto, senza sapere la verità. Dietro questa frase non è chiaro se si celi una velenosa frecciatina verso l’entourage di Stefania Orlando che, naturalmente, sta difendendo la donna. (Continua dopo la foto)

L’attore si sente superiore

Ad ogni modo, le parole di Andrea Roncato contro il GF Vip e gli haters sono state davvero molto dure. Deianira, però, si è voluta assicurare che realmente il protagonista fosse così acido con coloro i quali mostrassero il loro dissenso. Per tale ragione, la donna lo ha contattato in privato esponendo il suo punto di vista. Ebbene, anche in questa circostanza l’attore è stato abbastanza duro e antipatico.

Roncato, inoltre, ci ha tenuto a precisare di essere un personaggio pubblico di un certo calibro, che si è cimentato in oltre 67 film e più di 500 episodi di fiction. Per tale ragione, non si lascia minimamente scalfire dai commenti di persone che reputa delle nullità. Tal dichiarazioni sono state salvate mediante degli screenshot, pertanto, non ci resta che attendere se Alfonso Signorini reagirà alla cosa in una delle prossime puntate del reality show.