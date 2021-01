GF Vip, Cecilia Capriotti litiga con la tata di Tommaso Zorzi: “Altri insulti e ti denuncio” (FOTO)

Cecilia Capriotti torna in possesso dei suoi social network

Il televoto che è strato chiuso lunedì sera ha decretato l’uscita di Cecilia Capriotti dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, l’attrice romana è rientrata in possesso del suo smartphone e di conseguenza è tornata attiva sui suoi canali social.

La donna ha trascorso un po’ di tempo a leggere le opinioni dei telespettatori sul suo percorso all’interno del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E tra i tweet è spuntato quello di una certa Cecilia, ovvero la tata del rampollo meneghino Tommaso Zorzi.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 contro la tata di Tommaso Zorzi

Stando alle parole scritte sul noto social network (Twitter), sembra proprio che colei che si occupa della casa dell’influencer milanese Tommaso Zorzi non sia esattamente una estimatrice di Cecilia Capriotti.

Infatti, la tata ha ironizzato sulla vera età dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 che nell’ultimo appuntamento, quello di lunedì sera, aveva mentito dicendo di avere 40 anni, quando in realtà ne ha ben 45. A smascherarla era stata Antonella Elia che, senza giri di parole ha puntato il dito contro la gieffina capitolina. (Continua dopo il post)

Cecilia a sbagliato a 45 anni credo 🙈 quindi è più sorella che Mamma Amore #GFVIP — CECILIA66 (@pino_cecilia) January 18, 2021

Cecilia Capriotti pronta a denunciare la governante Cecilia

A quanto pare, la tata di Tommaso Zorzi deve aver toccato un tasto dolente per Cecilia Capriotti. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha letteralmente perso le staffe con la donna, minacciando addirittura di querelarla.

Come era prevedibile, gran parte del popolo del web si è schierato dalla parte di tata Cecilia, dicendo con molta ironia che ci penseranno i suoi sostenitori a difenderla dalle grinfie dell’attrice romana, una volta che Tommaso Zorzi sarà uscito dalla casa più spiata d’Italia. In tutto questo cosà ne penserà il rampollo meneghino appena verrà a conoscenza della diatriba tra le due donne? Nel frattempo, ecco la replica dell’ex gieffina che in pochissimo tempo è diventata immediatamente virale sul web e sui vari social network: