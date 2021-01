Il Paradiso delle signore, venerdì doppio appuntamento: ecco da che ora e spoiler episodio 70

In queste ore, è stata diffusa una splendida notizia per i fan del Paradiso delle signore, in quanto la soap opera andrà in onda con un doppio appuntamento venerdì 22 gennaio. In tale giorno, sarebbe dovuto andare in onda solo l’episodio numero 69, tuttavia, non sarà così.

Per recuperare la puntata che lunedì 18 gennaio non è andata in onda a causa dello Speciale sulla crisi di governo, venerdì prossimo verrà trasmesso anche l’episodio numero 70. In questo modo, la programmazione delle puntate settimanali è stata ripristinata.

I dettagli sul doppio appuntamento con il Paradiso delle signore

Venerdì 22 gennaio andrà in onda un doppio appuntamento con Il Paradiso delle signore. A dare l’annuncio di questa notizia sono stati gli attori della soap opera. Molti di loro, attraverso il loro profilo Instagram, hanno cominciato a diramare la notizia inerente questa ulteriore variazione di palinsesto. La soap opera di Rai 1, solo per la giornata in questione, comincerà alle ore 15.30 e non alle 15.55. In questo modo sarà possibile mandare in onda non solo l’episodio 69, ma anche il 70. (Continua dopo la foto)

Spoiler episodio numero 70

In questo secondo episodio “speciale” vedremo che Beatrice e Vittorio faranno sempre più fatica ad ignorare i sentimenti reciproci. Conti, infatti, proverà a rispondere alla lettera d’amore ricevuta da sua moglie Marta, ma farà molta fatica a trovare le parole giuste. Luciano, invece, scoprirà la verità su Clelia, la donna aspetta un figlio da lui. Questa novità, ovviamente, scombussolerà gli equilibri dei due protagonisti e non solo.

Salvatore, dal canto suo, chiederà un secondo appuntamento a Gabriella. I due stanno rischiando davvero molto a vedersi di nascosto, per tale ragione, la Rossi comincerà a prepararsi a prendere una decisione definitiva in merito al da farsi. Annullerà le nozze che la unirebbero per sempre a Cosimo? Armando, Rocco e Pietro, invece, saranno impegnati nella ciclofficina a sistemare e oliare le biciclette. I tre protagonisti saranno davvero entusiasti della nuova attività che hanno generato.

Nell’episodio 70 del Paradiso delle signore, inoltre, vedremo anche che Umberto scenderà a patti con Arturo Bergamini. Adelaide deciderà di organizzare una cena a villa Guarnieri per suggellare la pace tra le due famiglie e per sancire l’accordo. Tuttavia, un tragico ed inaspettato avvenimento capovolgerà completamente la situazione. Infine, Gabriella si troverà vicinissima a prendere la decisione definitiva tra Salvatore e Cosimo.