Uomini e Donne spoiler oggi: nuovo corteggiatore per Gemma, lite tra Riccardo e Roberta

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 21 gennaio, rivelano che si comincerà con Gemma Galgani. Maria De Filippi manderà in onda un filmato inerente lo sfogo della donna post puntata e poi si parlerà direttamente con lei.

Riccardo e Roberta, invece, avranno un diverbio in cui c’entra anche Ida Platano. La dama, inoltre, riceverà anche la visita di un nuovo spasimante. Deciderà di tenerlo? Scopriamolo subito.

Spoiler oggi: Gemma in lacrime e nuovo spasimante

Oggi a Uomini e Donne, secondo gli spoiler de Il Vicolo della news, assisteremo alla registrazione effettuata il 12 gennaio. La puntata comincerà con Maria De Filippi che informerà Tina e Gianni della presenza di un filmato inerente Gemma. Nella scorsa puntata, la dama è stata lasciata da Maurizio, pertanto, dopo la messa in onda ha avuto uno sfogo molto forte. La donna è scoppiata in lacrime e non è riuscita a trattenere tutto il suo malessere come sempre. Dopo poco, la conduttrice la farà entrare in studio con un altro dei soliti stacchetti musicali scelti da Tina.

La Galgani continuerà a dire di essere rimasta sconvolta dalla decisione di Maurizio. Quest’ultimo, però, non si lascerà intenerire dalle lacrime della donna, sta di fatto che continuerà a rimanere fermo sulle sue posizioni. Dopo un lungo dibattito, la presentatrice informerà Gemma circa l’arrivo di un nuovo spasimante. La donna lo ascolterà con piacere e deciderà di tenerlo, anche se con delle riserve. Questa volta, infatti, dirà di volerci andare con i piedi di piombo.

Lite tra Riccardo e Roberta a Uomini e Donne

In seguito, poi, si passerà a Riccardo e Roberta. La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi è stata registrata subito dopo quella in cui si è verificato il ritorno di Ida Platano, perciò gli spoiler ci rivelano che verrà toccato l’argomento. La Di Pauda, infatti, discuterà con Guarnieri in merito a quanto accaduto il giorno precedente tra lui e la sua ex compagna.

Il clima diventerà parecchio teso al punto che il cavaliere deciderà di alzarsi dalla sedia e di tornare al suo posto nel parterre. Per stemperare un po’ la tensione, poi, Maria informerà Roberta del fatto che c’è un nuovo ragazzo venuto in studio per corteggiarla. La donna sarà molto titubante, pertanto, dopo averlo ascoltato garbatamente, deciderà di mandarlo a casa in quanto non interessata a lui.