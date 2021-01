Andrea Roncato al veleno contro Stefania Orlando: “Due trasmissioni e vent’anni di materassi”

È guerra tra Andrea Roncato e Giulia Salemi

Negli ultimi giorni i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 e il popolo del web stanno assistendo ad un dibattito a distanza fra Andrea Roncato e l’ex moglie Stefania Orlando, al momento nella casa di Cinecittà. Dopo l’intervista dell’attore bolognese a Live Non è la D’Urso sul loro matrimonio naufragato, alle cui dichiarazioni la gieffina ha replicato a dovere, l’uomo è torna all’attacco.

Ma in questo caso l’ex protagonista di Carabinieri non ha avuto tatto nei confronti della conduttrice che, dopo quanto accaduto la sua intenzione era quella di abbandonare la casa più spiata d’Italia, salvo essere fermata da Tommaso Zorzi e company.

Andrea Roncato offende l’ex moglie

Le dichiarazioni di Andrea Roncato a Live Non è la D’Urso non sono piaciute ai fan di Stefania Orlando, per tale ragione l’attore bolognese è stato sommerso di critiche. Infatti, la versione dei fatti data da lui nel salotto di Barbara D’Urso non corrisponde a quella della concorrente del Grande Fratello Vip 5 ma anche di quanto detto anni fa s Verissimo.

In quell’occasione infatti, l’uomo dichiarò che Stefania andò via perché lui aveva dei problemi con la droga e non per un tradimento. Stanco degli attacchi degli utenti, Roncato ha riservato all’ex moglie un commento al vetriolo: “Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi incazzo. Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi”.

Le dure frasi su Giulia Salemi e Dayane Mello

Ma non è finita qui. Andrea Roncato sul suo profilo Instagram si è scagliato contro un utente che ha criticato le dichiarazioni nei confronti dell’ex moglie Stefania Orlando.

“Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la pa*ata senza mutande al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene”, ha scritto l’attore bolognese riferendosi sicuramente a Giulia Salemi e Dayane Mello. Frasi che hanno fatto arrabbiare il popolo del web.