Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 21 gennaio: un 50enne per Gemma, attrito tra Riccardo e Roberta

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset sarà trasmesso il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Nel dettaglio, i tantissimi telespettatori di Canale 5 avranno la possibilità, dopo la soap opera iberica Una Vita, di assistere ad un altro appuntamento, il quarto settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal sito internet Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Maurizio dice no a Gemma, lei conosce ad un altro

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si partirà come di tradizione da un decennio a questa parte con Gemma Galgani. La padrona di casa Maria De Filippi mostrerà ai presenti e al pubblico una clip che contiene il solito sfogo in camerino subito dopo la scorsa registrazione. In trasmissione si parlerà per circa un’ora della dama torinese, ma ovviamente su Canale vedremo solo un succo.

Alla fine però non cambierà nulla, Maurizio rimarrà sempre sulla sua posizione. Il cavaliere aveva chiuso la 71enne piemontese la volta scorsa e conferma la chiusura anche oggi. Subito dopo dalla passerella scenderà un nuovo spasimante per Gems per consolarla. A quel punto la diretta interessata deciderà di tenerlo, ma con riserva. Ovviamente in studio non mancheranno gli insulti con la dua acerrima nemica Tina Cipollari e la conduttrice pavese sarà costretta più volte a far inserire dei bip.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua discutono in studio

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che si parlerà di Riccardo e Roberta. Il personal trainer pugliese e la sua spasimante in settimana hanno avuto qualche incomprensione e continuerà in trasmissione. Il motivo?

In pratica la Di Padua non ha gradito per nulla quello che ha visto in onda il giorno prima, ovvero la puntata del Trono over quando c’è stato l’inatteso ritorno della sua ex compagna Ida Platano. A quel punto il Guarnieri si rimetterà al suo posto abbastanza arrabbiato. Subito dopo dalle scale scenderà un nuovo corteggiatore per la dama rossa, che però deciderà di mandarlo via. Vuole dare un’altra opportunità a Riccardo?