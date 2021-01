DayDreamer, ennesimo cambio di programmazione: il 28 gennaio non è prevista in prime time

Nuovo cambio di programmazione per DayDreamer

Mediaset non dà pace su numerosi telespettatori di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Da qualche giorno in i vertici del Biscione stanno valutando come programmare la serie tv dopo dei risultati deludenti registrati nella fascia del prime time di Canale 5.

Lo sceneggiato, infatti, dopo un ottimo esordio pian piano ha avuto un declino di spettatori fino a crollare sotto la soglia dei 2 milioni. Dati Auditel davvero bassi per una rete ammiraglia che ha costretto Mediaset a sospenderla dalla prima serata del 21 gennaio. Tuttavia, dopo alcuni giorni, forse per via delle proteste del pubblico, ci hanno ripensato. Ma ad oggi per giovedì 28 gennaio 2021 non è previsto un nuovo episodio.

DayDreamer, ultima puntata serale giovedì 21 gennaio?

La scorsa settimana su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno e gli ascolti non sono stati entusiasmanti. Infatti, la soap opera turca è stata seguita da una media di 1.9 milioni di telespettatori e solo il 9% di share. Per tale ragione i vertici di Mediaset aveva scelto di sospenderla dalla programmazione del prime time di giovedì 21 gennaio 2021, sostituendola con il film comico L’ora legale con gli attori palermitani Ficarra e Picone.

Una decisione è durata pochissimo visto che a distanza di 48 ore ci hanno ripensato e hanno scelto di continuare a mandare in onda lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir in prima serata. Quindi, stasera ci sarà spazio per altri due episodi piuttosto che tre a partire dalle ore 21:40 circa, subito dopo il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Tuttavia, per la settimana seguente non c’è più spazio per la serie tv. Che fine farà?

Nessuna puntata per giovedì 28 gennaio 2021

Ad oggi nella serata di giovedì 28 gennaio 2021, non ci sarà DayDreamer – Le Ali del Sogno. La prossima settimana infatti, al posto della soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir dopo Striscia la Notizia verrà trasmesso il film ‘La signora dello zoo di Varsavia’. Di conseguenza, che fine farà la serie tv rivelazione dell’estate 2020?

Al momento non si sa ancora il suo futuro che negli ultimi mesi ha più volte cisto il cambio di programmazione facendo arrabbiare i telespettatori. Ora l’unica soluzione potrebbe essere la fascia pomeridiana attualmente occupata da Il Segreto. Siccome la serie iberica terminerà definitivamente domenica 15 febbraio, DayDreamer potrebbe tornare il giorno successivo.