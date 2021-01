GF Vip, Simone Gianlorenzi vuota il sacco: “Oggi sentirò Stefania al telefono”

L’annuncio di Simone Gianlorenzi sui social network

Simone Gianlorenzi, musicista e marito di Stefania Orlando ha comunicato sui social network che nel pomeriggio di martedì 20 gennaio 2021 avrebbe pomeriggio sentito al telefono la sua dolce metà.

A quanto pare non è una novità visto che ogni volta che i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno avuto dei momenti di sconforto o capire se continuare il proprio percorso all’interno del reality show di Canale 5, la produzione ha permesso ai vipponi di ricevere delle chiamate. Telefonate per sentire i propri cari oppure i propri manager. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Il musicista telefona a Stefania Orlando

Ricordiamo che lo scorso lunedì Alfonso Signorini ha comunicato a tutti i concorrenti che la quinta edizione del Grande Fratello Vip ha subìto un ennesimo prolungamento di altre tre settimane. Per tale ragione, sembra che ci sarà la possibilità di far chiamare ai vipponi le persone a loro più vicine. Stando alle parole di Simone Gianlorenzi, si parte proprio con la moglie Stefania Orlando.

Quest’ultima, dopo aver visionato le dichiarazioni di Andrea Roncato, lunedì notte ha avuto un attacco d’ansia. Per tale ragione la donna ha indossato il suo giubbotto dirigendosi verso la porta rossa per abbandonare la casa di Cinecittà. Per fortuna Tommaso Zorzi è riuscito a fermarla e farle cambiare idea. Martedì pomeriggio la conduttrice ha avuto modo di parlare col marito che sui social recentemente ha scritto che la gieffina si spezza ma non si piega.

Il messaggio di Simone Gianlorenzi per la moglie

Nello specifico, sul suo account Twitter, Simone Gianlorenzi ha scritto: “C’è solo una Queen e merita tutto il nostro amore e sostegno. Continuate a votarla POTENTI, io la sentirò oggi al tel e la sosterrò come ho sempre fatto assecondando le sue scelte e decisioni. L’araba fenice risorge SEMPRE: si piega, ma non la spezzi”.

Parole che lasciano intendere che dopo la forte reazione dovuta alla notizia del prolungamento del reality show, la gieffina sarebbe pronta a rimanere fino alla fine. E non è detto che la bionda conduttrice possa arrivare alla finalissima del Grande Fratello Vip 5 prevista il 26 febbraio 2021 insieme a Tommaso Zorzi. Vincerà lei il programma condotto da Alfonso Signorini? Staremo a vedere.