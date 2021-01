Rosalinda Cannavò in lacrime per il fidanzato Giuliano: “Non c’è un noi, sono stanca” (VIDEO)

Rosalinda ha dei dubbi sul fidanzato Giuliano

E’ palese che il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Giuliano vada a gonfie vele come vogliono far credere entrambi. Una dimostrazione l’ha data la stessa concorrente del Grande Fratello Vip 5 quando è rimasta quasi impassibile alla sorpresa ricevuta dal suo fidanzato.

L’attrice messinese dopo aver visionato la clip della sua dolce metà ha detto agli altri inquilini dalla casa di Cinecittà di essere confusa e di non volere un rapporto come fratello e sorella. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Lo sfogo dell’attrice siciliana al GF Vip 5

Mercoledì sera Rosalinda Cannavò è letteralmente crollata e confidandosi con i suoi compagni d’avventura dicendo di avere numerosi dubbi su Giuliano. “Io non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita. Io so quanto valgo. Se mi manca? Sì, ma sono stanca. Non sento un noi. Non lo voglio ferire con queste parole, perché so bene che sono forti. Lui vuole rimanere nella mia vita, ma alle sue condizioni, è così ragazzi. Sento che non c’è un noi, non c’è un progetto di vita”, ha confidato la Del Vesco. (Continua dopo il video)

“io non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita” FINALMENTE ROSALINDAAA #rosmello pic.twitter.com/XGdogHmHcr — Rosalinda ˢᵗᵃᶰ ᵃᶜᶜᵒᵘᶰᵗ✨ (@rosmellomood) January 20, 2021

Il consiglio di Giulia Salemi

A quel punto è intervenuta anche Giulia Salemi ed ha consigliato a Rosalinda Cannavò di riflettere bene se vuole che la sua relazione sentimentale con Giuliano vada avanti o no. “Lui potrebbe non essere l’uomo della tua vita. Secondo me non sei più disposta ad accettare tutto. Fuori non è detto che tu voglia andare avanti. La vita è breve e i nostri anni sono preziosi. Se tu li dedichi a una persona che non fa per te, è una privazione. Uno deve stare bene, se uno deve stare male per avere un partner è meglio finirla. Questi sono anni che non tornano mai più”, ha affermato l’influencer italo-persiana.

Quest’ultima, inoltre, ha detto ad Adua che deve capire se lo amia e se ne vale la pena o meno. Qualsiasi cosa la del Vesco deve affrontare fuori, la modella le ha detto che sarà al suo fianco. “Ci sono io Rosalinda, ti ospito, potrai dormire da me quando vorrai“, ha concluso la figlia di Fariba. Dopo tale sfogo, lunedì sera al Grande Fratello Vip 5 ci sarà un confronto col fidanzato? Ecco il video del confronto: