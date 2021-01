Iancu difende la Celentano e va contro la Cuccarini ed Elena D’Amario: “Ti avrei buttata fuori di peso”

Continua la diatriba tra Celentano, Cuccarini e D’Amario

Qualche giorno fa nella scuola di Amici di Maria De Filippi c’è stato un acceso scontro tra Alessandra Celentano, Elena D’Amario e Lorella Cuccarini. Dopo tale discussioni alcuni ex volti del talent show di Canale 5 hanno puntato il dito contro la maestra di danza, come ad esempio Tony Aglianò e Agata Reale.

Secondo quest’ultimi la nipote del Molleggiato avrebbe fatto bullismo nei confronti della ballerina professionista. Ma a prendere le difese della Celentano ci ha pensato Gheorghe Iancu che non è assolutamente d’accordo con gli ex allievi. Il coreografo ha addirittura detto che se in sala al posto di Alessandra ci fosse stato lui avrebbe buttato fuori di peso la D’Amario.

Gheorghe Iancu punta il dito contro Elena e Lorella

Dopo la querelle tra Alessandra Celentano, Elena D’Amario e Lorella Cuccarini, ora a dire la sua ci ha pensato il famoso coreografo Gheorghe Iancu, che per anni è stato prof ad Amici di Maria De Filippi. Il professionista ha commentato che se il coreografo sta provando in sala è come se fosse Dio. “Nessuno, ma nessuno deve dirgli cosa e come fare. Soltanto il suo assistente le può sussurrare delle sue impressioni . Il comportamento della Celentano è stato ineccepibile ed estremamente paziente rispetto all’intervento di Elena”, ha tuonato l’ex ballerino.

Poi rivolgendosi direttamente ad Elena ha ricordato quando l’ha scelta e ha fatto le audizioni per ‘il ballo delle debuttanti’ che ha anche vinto. “Sabato hai avuto fortuna perché se fossi stato io al posto della Celentano ti avrei buttata via di peso fuori dalla sala, nonostante il rispetto per la tua professionalità e bellezza. Non si fa ! Neanche Lorella Cuccarini che amo e rispetto non può aprire bocca quando entra in una sala dove un coreografo lavora …. chiunque lui sia”, ha concluso l’uomo.

La reazione del popolo del web

Ovviamente le recenti dichiarazioni del coreografo Gheorghe Iancu sulla vicenda Celentano-Cuccarrini-D’Amario ha fatto storcere il naso ai telespettatori di Amici di Maria De Filippi e al popolo del web.

In tanti hanno appoggiato la teoria dell’ex ballerino, mentre altri non sono per nulla d’accordo con lui. Infatti, continuano a sostenere che la prof di ballo ha fatto del bullismo nei confronti della professionista.