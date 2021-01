Pago a Casa Chi svela: retroscena su Sanremo e poi riavvicinamento con Serena Enardu (VIDEO)

Pago è stato raggiunto dai giornalisti di Casa Chi ed ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti su diversi argomenti. Il cantante ha parlato di alcuni retroscena inerenti Sanremo e alcune scorrettezze che crede siano avvenute.

In seguito ha commentato l’edizione di quest’anno del GF Vip svelando anche la sua volontà di partecipare ad un reality show in particolare. Infine, il protagonista ha lasciato intendere delle frasi molto ambigue che hanno fatto pensare ad un riavvicinamento con Serena Enardu.

Pago svela retroscena su Sanremo a Casa Chi

Nel corso dell’intervista con Casa Chi, Pago ha risposto alle domande dei giornalisti di Alfonso Signorini, anche a quelle più scomode. Tra di esse, ad esempio, ce n’è stata una inerente le concorrenti del GF Vip, Nello specifico, gli è stato domandato se tra le donne ci fosse qualcuna interessante. Lui, però, ha risposto in modo negativo dicendo di non essere attratto da nessuna di loro. Se proprio dovesse scegliere, però, opterebbe per Giulia Salemi e Dayane Mello.

Successivamente, ha svelato la sua candidatura per l’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo. In particolare ha detto di aver presentato tre canzoni molto interessanti, tuttavia, nessuna di esse è stata accettata. A suo avviso, sono passate delle persone molto meno valevoli rispetto a lui. Purtroppo, però, è abituato a questo modus operandi. In passato si sarebbe infuriato reputando quella subita come una vera ingiustizia. Adesso, però, è temprato sull’argomento, pertanto, se lo lascia scivolare addosso.

Il riavvicinamento con Serena Enardu

In seguito, Pago ha rivelato ai giornalisti di Casa Chi che avrebbe molto piacere a prendere parte ad un reality show in particolare, ovvero, L’Isola dei famosi. A suo avviso, infatti, questa sarebbe un’esperienza molto interessanti in cui verrebbe messo a “nudo” in tutti i sensi, pertanto, gradirebbe molto catapultarsi in quest’avventura. Nella parte conclusiva della sua intervista, poi, l’attenzione si è spostata sulla vita sentimentale.

Gabriele Parpiglia gli ha domandato se sia fidanzato o meno al momento. Lui è stato molto vago ed ha cominciato a tergiversare sorridendo. A quel punto, allora, i giornalisti hanno incalzato con una domanda più specifica e gli hanno detto: “Sei Sereno adesso?” Lui è scoppiato nuovamente a ridere ed ha lasciato intendere una risposta affermativa. Tutti i presenti, dunque, hanno dedotto che ci sia un ritorno di fiamma con la Enardu.