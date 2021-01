Guenda Goria parla del presunto bacio con Filippo Nardi: “Bacia meglio Vincent Cassel” (VIDEO)

Nel corso della puntata di Casa Chi di ieri, mercoledì 20 gennaio, Guenda Goria è intervenuta in merito al presunto bacio scambiato con Filippo Nardi. Sul magazine di Alfonso Signorini sono state pubblicate delle immagini che immortalano i due protagonisti a braccetto e intenti a scambiarsi anche un bacio.

I giornalisti, allora, hanno chiesto direttamente alla protagonista di spendere qualche parole in merito alla vicenda. Le sue parole non hanno fatto altro che confermare il gossip che sta impazzando in queste ore sul web.

Guenda svela retroscena sul presunto bacio con Filippo Nardi

Guenda Goria ha commentato a Casa Chi il presunto bacio con Filippo Nardi. I due sono stati paparazzati da Chi in atteggiamenti alquanto complici, pertanto, tutti sono rimasti stupiti considerando le situazioni pregresse esistenti tra i due. Ad ogni modo, la Goria, in una precedente intervista a Mattino 5, aveva confermato di essere uscita con il conte ma, in quell’occasione, smentì l’ipotesi di un vero e proprio flirt con lui. In questa intervista, però, le sue parole sono state un bel po’ più ambigue.

Nello specifico, per cercare di far sbottonare maggiormente la ragazza, i giornalisti le hanno chiesto se baciasse meglio Filippo o Vincent Cassel, attore con cui ha girato una scena di un film. Guenda si è messa a ridere e poi, in modo alquanto imbarazzato, ha optato per il secondo. Questa risposta, dunque, ha lasciato intendere che con Nardi qualcosa ci sia stato. In seguito, però, i giornalisti sono entrati ulteriormente nello specifico.

La Goria ambigua e poi i dubbi sul televoto del GF Vip

I collaboratori di Signorini hanno chiesto a Guenda Goria di spiegarsi meglio sul bacio con Filippo Nardi. Lei, però, si è limitata a sorridere e poi ha ammesso di non vedere l’ora di prendere visione di queste tanto discusse foto. I giornalisti le hanno detto che sarebbero state pubblicate all’indomani sul numero di Chi e lei ha fatto un’espressione alquanto preoccupata.

Successivamente, ha ammesso che nel momento in cui le guarderà sarà lieta di commentare tutto. Nel corso dell’intervista, poi, Guenda si è anche sbilanciata sul possibile vincitore di questa edizione del GF Vip. La donna ha ammesso che, secondo il suo punto di vista, sua madre Maria Teresa potrebbe essere una delle possibili vincitrici. Tuttavia, ha posto l’attenzione sul televoto e sul fatto che bisognerebbe capire effettivamente da dove provengano i voti espressi puntata dopo puntata.