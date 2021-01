Andrea Roncato contro Barbara D’Urso: “Colpa sua, mi ha messo in imbarazzo…” (FOTO)

Andrea Roncato contro Stefania Orlando

Dopo l’ospitata di Live Non è la D’Urso avvenuta domenica scorsa, Andrea Roncato è finito al centro delle polemiche. Dopo essersi scagliato contro l’ex moglie Stefania Orlando, dicendo che è stata lei a porre fine al matrimonio per un tradimento, ora l’attore bolognese ha puntato il dito contro Barbara D’Urso.

Il professionista è sbottato dopo che alcuni fan della concorrente del Grande Fratello Vip 5 lo hanno criticato aspramente per quanto riferito a Carmelita, quindi, in preda alla rabbia è sbottato sui suoi canali social.

Le precedenti dichiarazioni dell’attore a Verissimo

Andrea Roncato sembra non fermarsi più dopo i numerosi attacchi ricevuti sui social network. L’attore bolognese, ospite a Live Non è la D’Urso, ha raccontato a Barbara che il suo matrimonio con Stefania Orlando è naufragato perché quest’ultima ha lasciato il tetto coniugale per un altro uomo. Non solo la gieffina ha smentito categoricamente le dichiarazioni dell’ex marito, ma è lo stesso professionista a cadere in contraddizione.

Infatti, in un’intervista realizzata anni fa a Verissimo di Silvia Toffanin, l’uomo aveva rivelato che le sue nozze con la conduttrice erano finite per via dei suoi problemi con sostanze stupefacenti. “Stefania mi vuole bene e il suo fidanzato mi adora. Quando siamo tutti insieme, lui sta sempre con me. Quando io ho una fidanzata, Stefania mi consiglia. Il mio matrimonio è finito per la droga? Sì, io in quegli anni ho fatto degli errori, poi ho detto basta e ho fatto campagne contro la droga. Ne ho fatto uso per poco tempo, uscivo con amici che lo facevano e mi lasciavo tentare. Il matrimonio è andato in crisi perché uscivo, la notte stavo in giro e poi non ero tanto fedele. Io negavo fino alla morte, ma con Stefania Orlando era impossibile non farsi beccare”, aveva detto Roncato.

Andrea Roncato accusa Barbara D’Urso

A quel punto i numerosi fan di Stefania Orlando si sono scagliati contro Andrea Roncato accusandolo di essere stato scorretto nei confronti della sua ex moglie. Ad esempio, un utente web gli ha scritto: “Ho trovato veramente di poco gusto le dichiarazioni fatte, sei tu che per visibilità stai tirando fuori questa storia. Un uomo perbene non calunnia mai una donna!!!”.

Ma la replica dell’attore emiliano non è tardata ad arrivare accusando anche Carmelita: “La storia l’ha tirata fuori la D’Urso mettendomi in imbarazzo. Ma pensa pure quello che vuoi”. Arriverà la replica di Lady Cologno? Ecco il commento del bolognese: