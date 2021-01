L’Isola dei Famosi: contattato Giulio Berruti ma non come naufrago, l’attore: ‘Ottimi sceneggiatori questi giornalisti’

In questi giorni si diceva che Giulio Berruti sarebbe stato uno dei naufraghi della nuova edizione. L’attore è intervenuto personalmente per chiarire come stanno davvero le cose

L’Isola dei Famosi: Giulio Berruti nal cast?

In questi mesi si sente spesso parlare di Giulio Berruti. L’attore è al centro del gossip per la sua relazione con Maria Elena Boschi e qualche mese fa Alfonso Signorini stesso aveva detto che l’attore era pronto per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ma i suoi impegni negli Stati Uniti hanno fatto saltare tutto all’ultimo.

Adesso si parla di lui come uno dei nuovi naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti, il programma partirà su Canale 5 tra poco, quando finirà il Grande Fratello Vip e il Festival di Sanremo. A marzo, quindi, vedremo Ilary Blasi al timone della nuova edizione, probabilmente con Alvin nel ruolo dell’inviato in Honduras.

Il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti ha lanciato questa indiscrezione: Giulio Berruti sarà uno dei naufraghi e farà la proposta di matrimonio alla sua Maria Elena in diretta tv. In queste parole, però, c’è ben poco di vero e lo ha svelato Giulio Berruti in persona.

Giulio Berruti: ‘Ottimi sceneggiatori questi giornalisti’

In questi giorni i fan dell’attore hanno avuto la speranza di vederlo come naufrago e di vedere la sua storia d’amore in tv, ma non sarà così. Giulio Berruti è intervenuto personalmente attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha riportato l’articolo di Nuovo e ha detto come stanno realmente le cose.

Come potete vedere anche voi stessi nel post riportato qui sotto, Giulio Berruti ha riportato la notizia inserendo un “Emmm no.” con una faccina che ride a crepapelle. Poi ha aggiunto che è stato davvero contattato dalla produzione de L’Isola dei Famosi ma non per essere naufrago ma per essere l’inviato. “Sarebbe per me una bellissima esperienza, tuttavia temo non compatibile con gli impegni lavorativi negli USA“, ha scritto l’attore.

Ha ringraziato Mediaset, Banjai e la produzione esecutiva del programma e spera in un’altra occasione. Tuttavia, ha poi concluso il suo messaggio con una bella frecciatina ai giornalisti dicendo: “Ottimi sceneggiatori questi giornalisti, #prestiamolialcinema“. Che cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vederlo nel ruolo di inviato?