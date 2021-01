Uomini e Donne registrazione 20 gennaio 2021: Maria smaschera un’ex dama, spuntano filmati osé

A Uomini e Donne è stata effettuata una nuova registrazione nel giorno mercoledì 20 gennaio. Questa settimana si è registrato anche il 19, tuttavia, quello che è accaduto il giorno seguente è stato davvero esilarante.

La puntata è stata interamente incentrata su sugli esponenti del tron over. Al centro dell’attenzione ci sono stati, soprattutto, Aurora e Giancarlo. La dama è stata accusata di aver mandato filmati osé all’uomo. Maria De Filippi, inoltre, ha smascherato una dama.

Maria smaschera Veronica a Uomini e Donne

La registrazione del 20 gennaio di Uomini e Donne è stata decisamente esilarante. In primis, in tale puntata erano assenti i due tronisti, pertanto, ci si è soffermati solo sugli over. Buona parte delle riprese hanno visto come protagonista Aurora. La dama ha informato il corteggiatore che è sceso per lei la scorsa settimana di non essere più interessata a conoscerlo. Successivamente, però, è arrivato un nuovo protagonista, che ha deciso di tenere.

Dopo poco, però, la situazione è degenerata. Giancarlo l’ha attaccata dicendo di aver scoperto che la dama lo insulterebbe attraverso i social. Nel dibattito, poi, è stata tirata in ballo anche Veronica Ursida. Quest’ultima, stando a quanto rivelato da Giancarlo, si sarebbe creata un profilo fake per insultare sia lui sia sua figlia. A proposito di Veronica, Maria De Filippi ha sganciato una bomba. La conduttrice ha detto che la donna starebbe implorando di tornare in studio.

Caos nella registrazione del 20 gennaio

I membri della produzione, però, non sembrano disposti ad accettare che questo si verifichi, probabilmente a causa di problemi pregressi con la dama. Una volta smascherata l’ex esponente del parterre, Giancarlo è tornato ad attaccare Aurora ed ha confessato di essere in possesso di filmati osé che la riguardano. Lei ha negato e lui ha mostrato i contenuti di cui ha parlato a Gianni. A parte qualche foto in intimo, però, non sembra sia emerso null’altro.

In studio, allora, si è sollevato un polverone contro la donna. Tutti hanno cominciato ad accusarla, soprattutto Sperti che non nutre affatto simpatia nei suoi confronti. La De Filippi, invece, ha difeso la dama, ma questo non è servito a placare l’ira della Tropea. La donna, infatti, è scappata via dallo studio piangendo. Giancarlo, si è reso conto del suo errore ed ha chiesto di andare dietro le quinte da lei per parlarle.