Il Paradiso delle signore trama 25 gennaio: Clelia e Luciano spiati, Rocco dà buca a Irene

Lunedì 25 gennaio andrà in onda l’episodio numero 71 del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Cosimo dovrà fare fronte alla tragica scomparsa di suo padre e dovrà occuparsi di tutti gli affari di famiglia da solo.

Gabriella si sentirà molto in colpa per averlo tradito, pertanto, proverà a stargli accanto in questo momento così complicato. Luciano e Clelia, invece, si accorgeranno di essere spiati, mentre Rocco darà inconsapevolmente buca a Irene per stare con Maria.

Trama 25 gennaio: Clelia e Luciano spiati

Nella puntata del 25 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella comincerà a maturare di provare qualcosa per Salvatore. I baci che si sono dati non l’hanno lasciata indifferente, pertanto, comincerà ad essere pervasa dai sensi di colpa. Il suo promesso sposo, intanto, si troverà a dover affrontare delle situazioni molto complicate. In primo luogo ci sarà, sicuramente, il dolore per la perdita improvvisa di suo padre Arturo. In secondo luogo, però, il protagonista non potrà chiudersi nel suo dolore ma dovrà affrontare tute le questioni di famiglia.

La prima è quella che riguarda l’accorso che Arturo era in procinto di firmare con Umberto Guarnieri. Adesso che l’imprenditore non c’è più, tocca a lui occuparsi di questa vicenda. Clelia e Luciano, invece, vivranno un momento molto felice. I due hanno appena scoperto di aspettare un figlio e sono al settimo cielo. Allo stesso tempo, però, si accorgeranno di essere spiati.

Rocco dà buca a Irene al Paradiso delle signore

Nel frattempo, anche Federico scoprirà della gravidanza di Clelia. Il ragazzo affronterà la questione in modo decisamente maturo e tranquillo. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 25 gennaio, vedremo che Irene si preparerà per trascorrere una serata con Rocco. Il giovane, però, dimenticherà l’appuntamento e darà buca inconsapevolmente alla fanciulla. Il ragazzo verrà trascinato da Maria in un altro evento.

Nello specifico, si tratta di una cena a sorpresa a casa Amato per festeggiare la creazione della nuova squadra ciclistica. Il ragazzo verrà completamente travolto dall’entusiasmo che dimenticherà di aver preso un appuntamento con Irene. Quest’ultima, ovviamente, rimarrà molto male della cosa. Agnese e Giuseppe, intanto, si recheranno al grande magazzino e daranno luogo ad una scena davvero poco carina. In tale occasione, infatti, Beatrice si renderà conto del fatto che la donna sia completamente succube dell’autorità di suo marito.