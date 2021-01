Oroscopo 22 gennaio 2021: Ariete siate meno rigidi, Bilancia non fate scelte azzardate

L’Oroscopo del 22 gennaio 2021 esorta gli Ariete ad aprirsi un po’ di più. I Bilancia e i Sagittario, invece, sono molto impegnati nel lavoro, non trascurate la sfera sentimentale

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Spesso siete spinti ad agire in modo frenato a causa di ciò che avete vissuto in passato. Questo è un atteggiamento di difesa che, tuttavia, potrebbe precludervi la possibilità di vivere delle belle emozioni. Siate cauti, ma allo stesso tempo non troppo rigidi.

Toro. Periodo molto positivo per socializzare. In questi giorni vi sentite particolarmente propensi a cimentarvi nella conoscenza di nuove persone. Un po’ più difficile, invece, sarà la situazione inerente il lavoro, in quanto potreste essere pervasi dalla pigrizia, che vi spingerà a rimandare tutto alla prossima settimana.

Gemelli. Se state pensando di apportare delle modifiche nella vostra vita, agite con cautela. Non pensate di poter stravolgere le vostre abitudini da un momento all’altro. Cercate di pensare alle decisioni da prendere con maggiore razionalità. In campo professionale, potrete togliervi qualche soddisfazione.

Cancro. Momento di ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Le coppie che in questi giorni hanno avuto delle discussioni potranno, finalmente, risolverle. L’Oroscopo del 22 gennaio, dunque, vi esorta a dialogare. Sul lavoro, invece, questo sarà un anno molto fortunato, ma le soddisfazioni arriveranno pian piano.

Leone. Oggi potrebbero nascere delle discussioni con le persone che vi stanno attorno. Se qualcuno cerca di darvi un consiglio, lo fa per il vostro bene e non certo perché vuole spezzarvi i passi. Nel lavoro arriveranno delle soddisfazioni, ma dovete essere pazienti e non prendere decisioni affrettate.

Vergine. La giornata odierna potrebbe cominciare con qualche indecisione. Il giudizio delle persone che vi circondano potrebbe influenzare le vostre decisioni. Cercate di andare dritti per la vostra strada, seguendo i vostri obiettivi senza condizionamenti. In amore potreste sentirvi un po’ soli e non capiti.

Previsioni 22 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo periodo non fate scelte azzardate in amore. I nati sotto questo segno sono particolarmente coinvolti da alcune questioni lavorative. Per tale ragione, potrebbe esserci una certa difficoltà a concentrarsi nell’amore. Le storie passeggere sono quelle che prediligete in questo momento.

Scorpione. L’Oroscopo del 22 gennaio di esorta a risolvere tutte le questioni in sospeso entro la fine del mese, specie se esse riguardano la sfera sentimentale. Nel lavoro, invece, ci sono dei cambiamenti in arrivo. Cercate di non lasciarvi andare a spere folli in questo periodo.

Sagittario. I Sagittario stanno vivendo un momento molto intenso dal punto di vista professionale. Ad ogni modo, i molti impegni e le tante novità potrebbero portarvi un po’ di nervosismo. Fate attenzione a non riversare lo stress causato dal lavoro nella sfera professionale.

Capricorno. Periodo molto fortunato per quanto riguarda i sentimenti. In questo periodo vi sentite molto appagati sotto questo punto di vista e ciò vi mette di buon umore. Non è escluso che in questo periodo possiate pensare di fare anche passi importanti. Nel lavoro, invece, vi sentite un po’ defaticati.

Acquario. I nati sotto questo segno, a partire da oggi, recupereranno un bel po’ do ottimismo. Siete trainati dall’onda della positività, pertanto, approfittate per svolgere le questioni che, solitamente, non vi va di fare. Ottimo momento per fare nuovi progetti e pensare al futuro.

Pesci. In campo sentimentale vi accingete a vivere un momento molto interessante. Se eravate in attesa di conferme, esse potrebbero arrivare molto presto. Sul lavoro, invece, è opportuno mantenere la calma, potrebbero esserci dei piccoli impedimenti che, tuttavia, si risolveranno nel giro di qualche giorno.