GF Vip, la madre di Tommaso Zorzi rimprovera uno della produzione: “Lei faccia l’autore, io faccio la mamma!” (VIDEO)

Nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip 5

Lunedì sera, in occasione del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini dell’ennesimo prolungamento del reality show di Canale 5. Come era prevedibile, i concorrenti, soprattutto i veterani, si sono lasciati prendere dallo sconforto.

Per questo motivo gli autori del programma Mediaset hanno deciso di fare un dono ai gieffini, ovvero una chiamata con i loro parenti. E se Stefania Orlando ha parlato col marito Simone Gianlorenzi, Tommaso Zorzi è stato confortato dalla madre.

I concorrenti parlano al telefono con i propri cari

Avendo un confronto con gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5 parlando delle telefonate ricevute al confessionale, il rampollo meneghino Tommaso Zorzi ha confessato un divertente aneddoto ai suoi compagni d’avventura. A quanto pare, la madre del 25enne avrebbe detto, durante la chiamata, qualcosa che con molta probabilità avrebbe dovuto tenere nascosto.

Per tale ragione un autore del reality show di Canale 5 sarebbe intervenuto per stoppare la signora. Peccato che la mamma del gieffino milanese non si è fatta zittire, anzi ha replicato con un tono abbastanza deciso. “Lei faccia l’autore, io faccio la mamma!”, ha detto la donna secondo il racconto dell’ex fidanzato di Iconize. (Continua dopo il video)

VIDEO | Tommaso racconta le risposte di Armanda agli autori #tzvip pic.twitter.com/XZoLie8cKb — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) January 20, 2021

La madre di Tommaso Zorzi litiga con un autore del GF Vip 5

Sembra proprio che la risposta di mamma Armanda avrebbe divertito tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, ma anche il popolo del web. E a proposito di quest’ultimi, di recente hanno mostrato sui vari social network la loro disapprovazione alla scelta del prolungamento del reality show di Canale 5 fino al 26 febbraio, data della finalissima.

C’è da sottolineare che i telespettatori continuano a dire l’estraneità che tale decisione e assurda e masochista per i ragazzi dentro l’appartamento di Cinecittà. Il conduttore Alfonso Signorini, infatti, diverse volte avrebbe fatto presente che è il pubblico a volere che il programma vada aventi, ma le cose sembrano essere ben differenti. Di recente ad esempio, su Twitter è stato lanciato un hashtag affinché la trasmissione targata Endemol Shine Italy chiudesse prima della data stabilita.