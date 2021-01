Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne: nuovi corteggiatori al trono over, Beatrice pilotata?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 22 gennaio, vedremo che Riccardo e Roberta avranno un alterco abbastanza pesante. La causa della discussione sembrerà essere Ida Platano. In studio, inoltre, arriveranno nuovi corteggiatori per due dame.

Al trono classico, invece, Davide ha deciso di uscire sia con Chiara sia con Beatrice. Quest’ultima, però, ha deciso di non presentarsi in esterna. In studio, allora scoppierà il caos contro la Buonocore.

Spoiler oggi: lite tra Riccardo e Roberta

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne svelano che vedremo una discussione parecchio accesa tra Riccardo e Roberta. Dopo aver ampiamente dibattuto su Gemma e Maurizio e sul nuovo corteggiatore della Galgani, l’attenzione passerà ad un’altra coppia. Roberta si mostrerà alquanto ostile nei confronti di Guarnieri in quanto ammetterà di essere rimasta un po’ scossa dal confronto che il cavaliere ha avuto con Ida Platano nel corso della precedente puntata.

Questo argomento, però, farà innervosire parecchio Riccardo che, infatti, reagirà in modo parecchio permaloso. Il cavaliere, infatti, dopo aver risposto a tono alla sua interlocutrice, si metterà a sedere lasciando la Di Padua da sola al centro dello studio. Per la dama, però, scenderà un nuovo spasimante. Lei lo ascolterà con educazione, ma poi lo liquiderà dicendo di non voler iniziare la sua conoscenza.

Beatrice sotto accusa a Uomini e Donne

Nuovi spasimanti arriveranno anche per Lucrezia Comanducci. Ben cinque uomini diranno di essere interessati ad approfondire la sua conoscenza, ma lei li manderà tutti a casa. La donna, inoltre, chiuderà definitivamente anche con Armando. Passando al trono classico, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Beatrice ha dato buca a Davide in esterna. Il ragazzo ha trascorso dei momenti molto belli con Chiara, sta di fatto che ha chiesto anche di spegnere le telecamere per baciarla.

In studio, ovviamente, comincerà una discussione molto accesa tra il ragazzo e la corteggiatrice. Lui dirà di non comprendere il suo atteggiamento in quanto, se non si presenta in esterna, non arriverà mai a fare una scelta. Il tronista arriverà addirittura ad accusare la ragazza di essere pilotata da qualcuno nelle decisioni che prende. Lei smentirà queste accuse e dirà che l’amore si costruisce in due e lui lo sta facendo solo con Chiara. Anche quest’ultima sarà molto delusa in quanto si aspettava una scelta dopo la meravigliosa esterna fatta.